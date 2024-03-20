Рання вагітність вдвічі підвищує ризик передчасної смерті жінки

Раніше виявляли високу ймовірність передчасного припинення освіти та матеріальні проблеми у дівчат, які стали матерями в ранньому віці. А також було відмічено, що юні мами та їхні діти часто стикаються із серйозними медичними проблемами. Однак нове дослідження, показало, що дівчата, які стають матерями у підлітковому віці, мають високий ризик смерті до 31 року життя.

Нове дослідження ранньої вагітності

Як основу для аналізу канадські лікарі використовують дані з медичного страхового реєстру Онтаріо. Вибірка включає дані про більш ніж 2,2 мільйона дівчат, які досягли 12 років з квітня 1991 року до березня 2021 року. Для групи дівчат без досвіду підліткової вагітності середній вік на момент закінчення спостереження становив 25 років, тоді як серед тих, хто мав досвід підліткової вагітності, цей показник становив 31.

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У процесі дослідження вчені оцінювали дані про підліткову вагітність та її результати, порівнюючи ці дані з інформацією про передчасну смертність з усіх причин, починаючи з 12 років. Дослідники з'ясували, що чим молодша жінка на момент вагітності, тим вищий її ризик передчасної смерті.

Рання вагітність підвищує ризик передчасної смерті

Ця тенденція відзначена як у дівчат-підлітків, які повністю виносили дитину, так і у тих, хто втратив дитину внаслідок викидня або мертвонароджених. Навіть після коригування даних щодо здоров'я, рівня доходів та освіти, аналіз показав, що дівчата, які завагітніли та народили рано, вдвічі частіше вмирали в молодому віці порівняно з дівчатами, які не мали такого досвіду.

Крім того, було встановлено, що у разі переривання вагітності в підлітковому віці ризик передчасної смерті був дещо нижчим, але все одно високим – на 40% вище ймовірності померти передчасно, ніж у дівчат, які не стикалися з ранньою вагітністю.

Також виявлено, що найбільш поширеною причиною передчасної смерті були травми, завдані, як навмисне, так і випадково, включаючи травми, отримані внаслідок нападів та фізичного насильства. Найчастіше вмирали дівчата, які вагітніли до 16 років, а також ті, у яких підліткова вагітність повторювалася.

Фахівчиня з питань охорони здоров'я Елізабет Л. Кук з дослідницького центру "Child Trends", який займається питаннями дітей та молоді, вказала в коментарі до роботи, що зв'язок між підлітковою вагітністю та передчасною смертю швидше за все не прямий, а скоріше опосередковано пов'язаний із рядом інших несприятливих факторів, включаючи несприятливі події у дитинстві.