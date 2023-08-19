Не поспішайте з кавою: 5 ранкових ритуалів, які покращать ваше здоров'я

Якщо запитати у людей про їх ранкові ритуали, то мільйони не задумуючись скажуть – кава. І справді, цей ароматний напій допомагає нам пробудитись та почати день бадьоро. Але чи це саме та звичка, яка потрібна нам одразу після пробудження?

Насправді, ранок, це час, коли варто наситити тіло енергією дещо іншими ритуалами, а ось каву – випити уже після них. Розповідаємо про альтернативні варіанти, які принесуть вам більше користі.

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Склянка води

Після сну наше тіло часто зневоднене тому перш ніж випити чашку кави, – випийте склянку води.

Розтяжка або кілька простих вправ

Згідно з даними Національної медичної бібліотеки США, зневоднення яке, природно виникає під час сну може викликати втому та запаморочення. Стакан води вранці може допомогти запобігти цьому.

​Якщо деякий час ви починатимете день з легкої розтяжки або короткого тренування, ви просто не зможете уявити свого життя без цього ритуалу. А користі від цих простих дій буде дуже багато – починаючи від підтягнутого тіла, здорової постави та кращого функціонування внутрішніх органів.

Адже навіть незначна фізична активність може збільшити кровообіг, пробудити тіло та підвищити енергію.

Розтяжка також стимулює парасимпатичну нервову систему, що сприяє відчуттю спокою та розслаблення. З цієї причини розтяжка як під час пробудження, так і перед сном може вплинути на ваш настрій і здатність організму справлятися зі стресом.

Практика усвідомленості

Користь медитацій – не вигадка, посніть з простого – глибокого дихання. Як і розтяжка, це допоможе стимулювати приплив крові та кисню в організмі. Постійні практики медитації з часом допоможуть сформувати позитивне бачення та можуть зменшити потребу в зовнішніх стимуляторах, таких як кофеїн.

Обирайте здорові варіанти сніданку

Прийом їжі перед кавою може стабілізувати рівень цукру в крові. Виберіть збалансований сніданок, де буде білок, здорові жири і складні вуглеводи.

Доведено, що люди, які снідають нерегулярно, мають більшу ймовірність розвитку проблем з обміном речовин.

Не забувайте чистити зуби

Це не тільки допоможе покращити здоров'я ротової порожнини, а й сам процес чищення зубів може розбудити вас. Крім того, вживання кави після чищення може зменшити ймовірність фарбування зубів.

! Щоб уникнути фарбування зубів під час ранкової кави — використовуйте соломинку. Попри те, що це може здатися безглуздим, така проста порада може справді допомогти, виключивши потрапляння барвника на зуби.