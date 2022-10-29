Знайшли новий спосіб лікування раку за допомогою гелю

Індійські та американські вчені створили білковий гель з атомами радіоактивного йоду-131 та за його допомогою вилікували у лабораторних гризунів рак підшлункової залози — пухлини зникли у 80% тварин.

Експеримент на мишах

Біомедичні інженери з Університету Дюка продемонстрували найефективніше лікування раку підшлункової залози, коли-небудь зареєстроване на моделях мишей.

Також на тему: 6 безоплатних досліджень, які допоможуть виявити рак на ранніх стадіях

У той час як більшість випробувань на мишах вважають успішними, якщо відбувається просто припинення росту пухлини, нове лікування повністю ліквідувало пухлини у 80% мишей у кількох модельних типах, включаючи тих, які вважалися найважчими для лікування.

Як діє новий препарат проти раку

Новий метод поєднує в собі елементи хіміо- та радіотерапії, але не такий небезпечний для здорових тканин. Гель вводили прямо в пухлину. Її зруйнувало бета-випромінювання, яке виникло після розпаду ядер нестабільного йоду-131. Бета-випромінювання проникає не так глибоко, як гамма-промені, тому медикам вдалося досягти точкового ефекту. Завдяки особливій структурі білкової частини гелю він легко вийшов з організму після процедури.

Це найперспективніший вид терапії раку, який нам вдалося створити за два десятки років роботи нашої лабораторії. Як правило, у переважній більшості випадків рак підшлункової залози неможливо вилікувати на останніх стадіях його розвитку. Наша терапія в перспективі дасть шанс на виживання для таких пацієнтів, і я маю намір довести її до клінічного використання,

– заявив співавтор дослідження Ашутош Чілкоті.

Рак підшлункової залози діагностують лише у 3,2% онкохворих, причому саме цей вид раку на третьому місці за летальністю. Пухлини підшлункової важко лікувати, оскільки вони агресивно мутують і стають стійкими до терапії.