Протизаплідні таблетки для чоловіків: відбулися перші дослідження

Британські чоловіки стали першими у світі, хто випробував на собі нові протизаплідні пігулки, які не містять гормонів.

Протизаплідні пігулки для чоловіків

Ці пігулки, відомі як YCT-529, діють, блокуючи доступ до вітаміну А, який є необхідним для виробництва сперми. Цей підхід відрізняється від попередніх чоловічих протизаплідних засобів, які покладалися на придушення тестостерону, що може призводити до побічних ефектів, таких як збільшення ваги та зміни настрою.

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Дослідження, проведені на мишах, показали, що YCT-529 були ефективними на 99% і оборотними на 100% без побічних ефектів.

Це може бути історичним моментом. Ми знаємо, що багато чоловіків зацікавилися б чоловічими протизаплідними пігулками, якби вони були доступні. І коли я описую цю роботу жінкам, вони завжди кажуть: Цей час настав”,

– сказала Гунда Георг з університету Міннесоти, яка керувала розробкою препарату.

Чому це важливо

На сьогодні існує лише два схвалених варіанти контрацепції для чоловіків – презервативи та вазектомія. Презервативи є ефективними, але не завжди надійні, а вазектомія незворотною процедурою. YCT-529 пропонує чоловікам нову, більш зручну та тимчасову альтернативу.

За словами розробників, YCT-529 блокує білок, а не гормони, щоб запобігти виробленню сперми. Це буде більш привабливим для чоловіків, які розглядають запобігання вагітності як спільну відповідальність.

YCT-529 може допомогти змінити традиційну роль чоловіків у контрацепції. Адже брак варіантів підкріплює багатовікову думку про те, що запобігання вагітності – це "відповідальність жінки". Розробники наголошують, що це не так, і тому вони прагнуть розробити перші безгормональні протизаплідні пігулки для чоловіків.

Дослідження YCT-529 все ще перебувають на ранніх стадіях, але якщо вони будуть успішними, препарат може стати проривом у галузі контрацепції. Він може допомогти чоловікам мати більше контролю над своїм репродуктивним здоров'ям і зробити контрацепцію доступною для обох статей.