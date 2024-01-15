Прорив у дослідженні раку: у людей знайшли клітину, яка може знищувати пухлини

У новому доклінічному дослідженні вчені виявили, що тип імунних клітин в організмі людини, який бере участь у виникненні алергії та інших імунних реакцій, також може атакувати рак.

Такі імунні клітини називаються вродженими лімфоїдними клітинами 2 типу людини (ILC2). Науковці стверджують, що їх можна виробляти за межами тіла і застосовуватися у більшій кількості, щоб подолати захисні сили пухлини та знищити злоякісні клітини.

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Новий спосіб лікування раку

Команда City of Hope визначила клітини ILC2 людини як нового члена клітинної сім'ї, здатного безпосередньо вбивати всі типи раку, включаючи рак крові та тверді пухлини,

– сказав автор дослідження Цзяньхуа Ю.

Він зазначив, що у майбутньому ці клітини можна було б виготовити, заморозити, а потім ввести пацієнтам. На відміну від терапії на основі Т-клітин, які вимагають використання власних клітин пацієнта через їх специфічні характеристики, ILC2 можна отримати від донорів.

Щоб перевірити ILC2 людини, команда вчених спочатку виділила клітини зі зразка крові. Потім вони розробили нову платформу, яка за чотири тижні може розмножити ILC2, зібрані з тіла у 2000 разів.

Клітини, які знищують рак

Далі вони ввели ці зовнішньо розширені ILC2 мишам, яким розвинули гострий мієлоїдний лейкоз людини або тверді пухлини, включаючи рак підшлункової залози, рак легенів та гліобластому. Результати показали, що ця популяція ILC2 може вбити ці пухлини за допомогою раніше невідомого механізму знищення раку.

Один переконливий і прямий доказ з'явився, коли ми помістили одну ILC2 та одну пухлинну клітину безпосередньо разом і виявили, що пухлинна клітина померла, але клітина ILC2 вижила. Це доводить, що ILC2 безпосередньо вбили ракову клітину за відсутності будь-якої іншої клітини,

– пояснив Ю.

Він зазначив, що ILC2 не обов'язково мають надходити з власних клітин хворого на рак, а це означає, що в майбутньому може бути можливість збору та заморожування ILC2 від здорових донорів для лікування хворих.