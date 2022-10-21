Програма "Доступні ліки": як вона працює під час воєнного стану

21 жовтня 2022 , 15:31
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Джерело:

МОЗ

В Україні, попри війну, продовжує функціонувати програма "Доступні ліки". Аптеки, які беруть участь у цій програмі, позначені спеціальними наліпками на дверях.

За допомогою програми "Доступні ліки" українці можуть отримати необхідні медикаменти безоплатно або з невеликою доплатою. За інформацією МОЗ, ця програма продовжує діяти і під час війни.

 

До програми входять лікарські засоби проти:
  • серцево-судинних хвороб;
  • діабету І типу (інсулінозалежний) та ІІ типу;
  • бронхіальної астми;
  • розладів психіки та поведінки;
  • епілепсії;
  • нецукрового діабету;
  • профілактики інфарктів та інсультів;

Як знайти відповідну аптеку

Знайти правильну аптеку допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
 
Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку "Тут є "Доступні ліки", а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку "+Інсуліни".
 

Довідка! Програма реімбурсації "Доступні ліки" – державна програма, яка спрямована на зменшення витрат з кишені пацієнтів, таким чином підвищуючи їх фінансовий захист.

Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом II типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою.

Програма "Доступні ліки": найважливіше

Автор: Северин Трач