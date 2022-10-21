Програма "Доступні ліки": як вона працює під час воєнного стану
21 жовтня 2022 , 15:31Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
В Україні, попри війну, продовжує функціонувати програма "Доступні ліки". Аптеки, які беруть участь у цій програмі, позначені спеціальними наліпками на дверях.
За допомогою програми "Доступні ліки" українці можуть отримати необхідні медикаменти безоплатно або з невеликою доплатою. За інформацією МОЗ, ця програма продовжує діяти і під час війни.
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Які ліки входять до програми
До програми входять лікарські засоби проти:
- серцево-судинних хвороб;
- діабету І типу (інсулінозалежний) та ІІ типу;
- бронхіальної астми;
- розладів психіки та поведінки;
- епілепсії;
- нецукрового діабету;
- профілактики інфарктів та інсультів;
Як знайти відповідну аптеку
Знайти правильну аптеку допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку "Тут є "Доступні ліки", а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку "+Інсуліни".
Довідка! Програма реімбурсації "Доступні ліки" – державна програма, яка спрямована на зменшення витрат з кишені пацієнтів, таким чином підвищуючи їх фінансовий захист.
Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом II типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою.
Програма "Доступні ліки": найважливіше
- Необхідні препарати за програмою "Доступні ліки" можна отримати тільки за електронним рецептом. Його має виписати сімейний лікар, терапевт чи педіатр через електронну систему охорони здоров'я.
- Пацієнти з розладами психіки також можуть безкоштовно отримувати препарати за програмою "Доступні ліки". Щоб отримати препарати безкоштовно або з невеликою доплатою, необхідно звернутись до невролога або психіатра.
- До програми "Доступні ліки" додали нові препарати. Йдеться про ті, які лікують нецукровий діабет, розлади поведінки і психіки.