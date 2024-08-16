Розробили метод, який визначає, хто зможе самостійно кинути курити

Фахівці зі Сполучених Штатів та Норвегії провели аналіз даних близько 6000 осіб, щоб виявити критерії, які допоможуть передбачити складнощі, пов'язані із припиненням куріння. Ці дані можуть допомогти в ідентифікації тих, хто потребує додаткової допомоги для подолання нікотинової залежності.

Безліч досліджень присвячено методам відмови від куріння. Встановлено, що раптове припинення куріння ефективніше, ніж поступове, і що відлучення від нікотинової залежності можливе навіть під час сну. Однак навіть перевірені методи не завжди гарантують успіх у боротьбі з залежністю.

Також на тему Чому після алкоголю хочеться курити

Нове дослідження куріння

Вчені з Норвезького університету наук і технологій та Онкологічного центру імені Андерсона виявили, що прогнозувати труднощі з відмовою від куріння можна ефективніше, ніж передбачалося раніше.

Традиційно для оцінки складності відмови від куріння використовувався тест Фагерстрема, який є досить складним і потребує багато часу та даних. Дослідники запропонували порівняти його з простішим індексом тяжкості куріння, який включає лише два питання:

Кількість цигарок, що викурюються за день. Час першої сигарети після пробудження.

Новий метод визначення, чи зможе людина кинути курити

У дослідженні взяли участь 5934 курці з діагностованим раком, які пройшли обидва тести. Результати показали, що спрощений тест не поступається за точністю повній версії та також здатний передбачити, чи людина утримуватиметься від куріння через три, шість і дев'ять місяців після початку лікування.

Однак було виявлено, що індекс тяжкості куріння не однаково ефективний для всіх груп пацієнтів, зокрема він менш точний для темношкірих неіспаномовних людей. Причини цього можуть бути пов'язані з соціальними чи генетичними факторами або їхньою комбінацією.

Автори дослідження підкреслили, що обидва тести є корисними інструментами, але можуть вимагати адаптації для різних груп населення.

Результати цього дослідження можуть спростити вивчення нікотинової залежності, допомогти у розумінні труднощів відмови від куріння в онкохворих та оцінити ризик розвитку раку у курців без онкологічного діагнозу. Це, своєю чергою, може знизити навантаження на систему охорони здоров'я та підвищити ефективність лікування раку.