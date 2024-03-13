Яке харчування зупинить розвитку діабету 2-го типу

Учені пропонують тип харчування, який допоможе людям, які мають переддіабетний стан, зупинити розвиток невиліковної хвороби.

Дослідження експертів з Імперського коледжу Лондона опубліковане в National Institute for Health and Care Excellence проливає світло на те, як харчування впливає на гіперглікемію.

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В експерименті взяли участь 148 учасників із високим рівнем цукру в крові та ризиком розвитку діабету 2-го типу. Усім учасникам пропонували дотримуватись упродовж 26 тижнів персоналізованого меню, яке базується на основі ДНК.

Чому ці дані мають сенс

. У ході дослідження виявилось, що персоналізовані рекомендації щодо харчування на основі генетичних даних були більш ефективними для зниження рівня глюкози в крові, ніж стандартні дієтичні консультації.

Деякі люди мають генетичну схильність до хронічних захворювань, як-от ожиріння, гіпертонії, високого рівня холестерину в крові або діабету 2-го типу. Відтак, якщо індивідуально скоригувати співвідношення кількості вуглеводів, жирів, білків та інших макроелементів, які вони споживають, можна контролювати ризики розвитку цих станів.

Вожночас учені визнають, що потрібні більш масштабні експерименти, аби переконатися, що новий підхід можна застосувати на практиці.

Ці дані особливо важливі у контексті того, що у світі зростає кількість людей із ожирінням, а також є проблема надмірного споживання людьми ультраобробленої їжі.