Що не можна їсти вагітним

Іноді бабусині забобони перетворюються на заборони: наприклад, вагітній не можна їсти червоні ягоди, інакше малюк народиться рум'яним. Насправді продуктів, які не можна їсти під час вагітності, небагато.

Непастеризоване молоко та м'які сири

Чого потрібно уникати: дозрілі м'які сири з білим нальотом зовні (брі, камамбер та шевр), а також м'які блакитні сири (датський блю, горгонзола і рокфор); будь-яке непастеризоване молоко (коров'яче, козяче або овеча), а також будь-які продукти, виготовлені з непастеризованого молока, наприклад м'який козячий сир.

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Непастеризовані молочні продукти можуть викликати лістеріоз, який супроводжується підвищеною температурою, діареєю, головним та м'язовим болем. Існує невелика ймовірність того, що лістеріоз може призвести до викидня, мертвонародженню або погіршити самопочуття новонародженого. У м'яких сирах сприятливі умови для росту бактерій, того ж лістеріозу.

Деякі види м'яса

Чого потрібно уникати: сирокопчені ковбаси: салямі, пепероні, чорізо та прошутто (якщо вони не були термічно оброблені); сире, недоварене або недосмажене м'ясо; печінка та печінкові продукти, у тому числі паштети; дичину: качка, куріпка або фазан.

Сироварні ковбаси не піддаються тепловій обробці, тому в них можуть з'явитися паразити, які викликають токсоплазмоз. Те саме з сирим і недовареним м'ясом. Якщо вагітна підхопить токсоплазмоз, паразити потраплять до плоду і можуть призвести до сліпоти та розумової відсталості. Токсоплазмоз можна вилікувати, але потрібно пильне спостереження під час вагітності і після народження малюка.

Печінка та продукти з печінки містять багато вітаміну А. У надлишку цей вітамін може порушити ембріональний розвиток плода.

Яйця

Чого потрібно уникати: сирі або частково приготовані яйця, страви та соуси з ними.

У сирих яйцях і стравах з них може бути сальмонела – бактерія, яка викликає сальмонельоз. Симптоми сальмонельозу малоприємні: блювання, діарея, біль у животі, зневоднення. Зазвичай сальмонельоз проходить без серйозних проблем та не впливає на дитину. Але дуже рідко, якщо під час пологів мама все ще хворіє на сальмонельоз, бактерії можуть проникнути через плаценту і заразити дитину. Термічна обробка яєць повністю вбиває сальмонела.

Риба

Чого потрібно уникати: жирна риба: форель, скумбрія, оселедець – не більше двох порцій на тиждень; тунець – не більше двох стейків або чотирьох банок на тиждень; сира риба та молюски: гребінці, устриці та інші.

Морепродукти – хороше джерело білка, а омега-3 жирні кислоти в рибі необхідні для розвитку дитини. Однак у деяких видах риби та морепродуктів міститься потенційно небезпечна кількість ртуті. Чим більша і старша риба, тим більше в ній ртуті.

Сира риба та морепродукти містять бактерії, віруси та інші мікроорганізми, які можуть спричинити харчове отруєння. Хоча отруєння і безпечне для малюка, у вагітних воно може протікати серйозніше, ніж у невагітних.

Кофеїн

Пити каву можна, але потрібно стежити за кількістю кофеїну: вона не повинна перевищувати 200 міліграмів на день, тобто приблизно дві чашки еспресо. Це стосується і чаю, в якому теж є кофеїн. Національна служба охорони здоров'я Великобританії рекомендує випивати не більше чотирьох чашок чаю на день.

Алкоголь

Норм, скільки алкоголю можна пити під час вагітності, немає в жодній країні. Зловживання ним може призвести до алкогольного синдрому плода: у дитини порушиться розвиток мозку, скелета, можуть бути вади серця чи епілепсія. Тому найкраща стратегія – відмовитись від систематичного вживання алкоголю на цей період.