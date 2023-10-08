Яких продуктів краще уникати чоловікам після 50: чіткий список із поясненнями

Старіння організму невідворотне, з віком ми не можемо харчуватись так, як харчувались у 20 років. Зміна харчових звичок може допомогти нам зберегти здоров'я та молодість.

Опираючись на поради фахівців клініки Клівленда, розповідаємо про те, яких п'яти продуктів краще уникати в щоденному раціону чоловікам після 50 років і чому.

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Насамперед мова про зниження за допомогою харчування ризиків розвитку захворювань, які частіше зустрічаються у чоловіків літнього віку. Мова про хвороби серця, діабет 2 типу та високий кров'яний тиск.

І щоб попередити їх розвиток варто скоротити споживання їжі з високим вмістом насичених жирів, трансжирів, холестерину, солі і доданого цукру.

Продукти табу

Тостовий хліб чи інша випічка на сніданок

Леслі Бончі – лікарка-дієтологиня називає випічку та тости "калорійними бомбами". Вона пояснює, що звичайна випічка для тостерів може мати 190 калорій або й більше, багато доданого цукру та мало білка чи клітковини. А це не може бути варіантом здорового сніданку.

Натомість вона радить на перший прийом їжі обирати білок.

В медичному огляді, яке опубліковане у National Library of Medicine , йдеться, що люди в віці понад 65 років повинні споживати до 100 грамів білка на день, це приблизно від 25 до 30 грамів за один прийом їжі.

Річ у тому, що білок відіграє ключову роль у запобіганні прогресуючій втраті чистої м'язової маси, яка зазвичай відбувається при процесах старінням, а також допомагає зупинити набір ваги, який пов'язаний із вивільнення гормонів насичення, які посилюють відчуття ситості та знижують апетит.

Жирне м'ясо на обід – пряма дорога до проблем із серцем

Усіма улюблені салямі, пепероні та болоньї містять багато насичених жирів. Так, лише одна порція твердої салямі в 28 грамів може містити близько 106 калорій і майже 9 грамів жиру.

Що не так із насиченими жирами Згідно з даними Згідно з даними Американської кардіологічної асоціації (AHA), найбільша проблема їх споживання полягає в тому, що вони підвищують рівень "поганого" холестерину, збільшуючи ризик серцевих захворювань.

Тож, якщо і хочете з'їсти бутерброд, оберіть куряче м'ясо.

Стейк теж не варіант, бо містить багато нездорових жирів

Звісно, калорійність та "шкідливість" стейку визначається методом приготування. Втім, все одно стейк – це досить жирна страва, переконує доктор медичних наук, кардіолог із центру кардіології Sentara у Норфолку Діпак Талреджа.

. Стейк вагою всього 113 грамів без кісток може містити 19 грамів жиру, більша частина яких будуть насиченими, за даними USDA

Трохи кращі справи із яловичиною, і при цьому слід вибирати більш пісні шматки м’яса.

Протеїнові батончики приховують багато цукру

Маркетинговий хід, як от додати слово "протеїн" на етикетку батончика може ввести вас в оману, що це здоровий варіант перекусу, але не обманюйте себе: часте споживання протеїнових батончиків шкідливе, це такі ж солодощі, наповнені калоріями та доданим цукром, пояснює дієтологиня Бончі.

Виключіть зі свого меню сирні продукти

Якщо на етикетці вказано "сирний продукт" – це продукт пройшов багато етапів обробки, пояснюють фахівці.

Тож, у складі вони містять масу жиру та солі, багато добавок, які надають їм кольору та смаку та продовжують термін зберігання. А ось харчової цінності вони не містять особливо.

Натомість варто звернути увагу на козячий сир – він один із найкорисніших варіантів сиру серед усіх. Козячий сир містить більше жирних кислот, ніж сири із коров'ячого молока, тому він краще засвоюється. Ба більше, це ідеальний варіант вибору сиру для людей, які мають проблеми із засвоєнням молочних продуктів.