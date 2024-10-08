П'ять дуже корисних продуктів, які потрібно їсти восени для покращення здоров'я

І кулінарі, і медики радять споживати сезонні продукти. Вони на 100% свіжі й можуть містити більше поживних речовин, необхідних для вашого організму в певний період року.

Вживати сезонні продукти не лише корисно, а й рентабельно, оскільки вони значно дешевші. Крім того, таким чином ви підтримуєте місцевих фермерів та стимулюєте свою кулінарну творчість, пише Health 24.

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5 корисних та доступних продуктів восени

Яблука

Яблука дозрівають наприкінці літа та восени. Це означає, що вересень-жовтень – ідеальний час для завітати на ринок чи у яблуневий сад. Хоча сорти яблук бувають різні, вони дуже корисні для здоров'я.

Яблука багаті на клітковину, можуть підтримувати здорове травлення і допомагають вам покращити рівень холестерину. Крім цього, вони відмінним джерелом антиоксидантів, таких як вітаміни C та E.

Свіжі яблука – зручна та багата на поживні речовини закуска, яку можна взяти з собою на ходу. Вони також стануть затишними осінніми ласощами, якщо запекти їх з корицею та краплею меду. Ну і чого вартий один лиш яблучний пиріг.

Гарбуз

Гарбузи найсвіжіші з жовтня по листопад. Вони багаті на вітаміни A, C і E, а також мінерали, такі як цинк, селен і залізо. Активні інгредієнти в шкірці, м'якоті та насінні гарбуза мають антиоксидантні, протимікробні та протизапальні властивості.

Гарбуз може стати смачним доповненням до осінньої кулінарії. Запікайте шматочки гарбуза з оливковою олією та спеціями, такими як кориця та мускатний горіх, або додавайте його до супів чи смузі.

Буряк

Пік збирання врожаю буряків триває до листопада. Цей яскравий коренеплід багатий на поживні речовини, такі як фолієва кислота, вітамін С і марганець, і є хорошим джерелом харчових волокон.

Він низькокалорійний та поживний, й при цьому корисний для здоров'я серцево-судинної та травної системи.

Смажені чи печені буряки – надзвичайні смакота. Вона добре поєднується з оливковою олією, спеціями, бринзою. Буряк також можна додавати до салатів та різноманітних супів, не лише до борщу.

Груші

Як і яблука, груші досягають піка своєї зрілості у вересні та жовтні. Груші багаті на клітковину, яка підтримує здоров'я травної та серцево-судинної систем.

Одна середня груша містить близько 100 калорій і більше ніж 5 грамів клітковини, що робить її низькокалорійним та ситним перекусом.

Груші також є хорошим джерелом вітаміну С — важливої ​​поживної речовини для імунної системи та здоров'я шкіри.

Ви можете насолоджуватися свіжими грушами або додавати цей фрукт до салатів. І ні для кого не секрет, що у випічці груша теж смакує відмінно.

Журавлина

Журавлина зазвичай готова до збирання у вересні та жовтні. Вона багата на антиоксиданти, такі як вітамін С, і містить значну кількість харчових волокон у кожній порції. Одна чашка цільної журавлини містить близько 50 калорій і 4 грамів клітковини. Її можна додавати у соуси, салати та випічку.

Також зміцнити імунітет восени допоможе вітамін D. До прикладу, дієтична добавка Вітагама D₃ покращує роботу імунної системи, підтримує функції кісток та м’язів і навіть позитивно впливає на метаболізм. Додайте вітамін D до свого раціону, щоб кожен день став сонячним.



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.