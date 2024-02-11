Ризики для психічного здоров'я дитини: від якої їжі вагітним краще відмовитись

Часте споживання фаст-фуду та ультра-оброблених продуктів пов'язали з високим рівнем фталатів в організмі вагітних жінок.

Це перше дослідження, яке показало прямий зв'язок між споживанням ультра-оброблених продуктів, і підвищеним рівнем фталатів у вагітних.

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Що це за речовини

Фталати – хімічні речовини, пов'язані з пластиком, можуть мати негативний вплив на здоров'я дитини, проникаючи через плаценту. А фаст-фуд, суміші для тортів і безалкогольні напої можуть містити високі рівні цих хімічних речовин.

Чим це небезпечно

Педіатр з Університету штату Вашингтон Шила Сатьянараяна пояснила, що фталати діють на організм вагітної жінки таким чином, що це спричиняє серйозні ускладнення в розвитку дитини. Це може бути недостатня вага дитини під час народження і психічні розлади, зокрема аутизм.

У дослідженні охоплено дані 1031 жінки із групи CANDLE.

Кожні 10% збільшення частки ультра-оброблених продуктів у раціоні були пов'язані зі збільшенням концентрації фталатів на 13%,

– ідеться у дослідженні.

Враховуючі ці разючі дані вчені закликали вагітних жінок уникати споживання ультраоброблених продуктів і віддавати перевагу органічним. Раціон вагітної має містити свіжі фрукти, овочі. Можна додавати нежирне м'ясо та інші корисні продукти. З готовими продуктами учені радять бути обачними і ретельно читати зміст етикеток, обирити продукти з мінімальним вмістом інгредієнтів.

І так, попри те, що ученим потрбіно більше досліджень у цій галузі, цих висновків достатньо, аби попередити жінок про імовірну шкоду фаст-фуду та обробленої їжі.

І вже зараз вживати заходів для захисту здоров'я матері та дитини, уникаючи цих продуктів, які можуть містити небезпечні хімічні речовини.