Назвали продукти, які "глушать" апетит і допомагають худнути

Зрозуміло, що харчування – це основа того, вдається вам схуднути, чи ні. Нутріціологи назвали продукти, які допомагають контролювати апетит.

Узагалі потрібно передусім виключити той фактор, що ви переїдаєте. Часто люди їдять не тому, що голодні, а тому, що їм нудно, сумно, за компанію, чи просто під улюблений серіал.

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7 продуктів, щоб знизити апетит

Вівсянка

Вівсянка багата поживними речовинами, як от клітковина, білок, вітаміни та мінерали. Коли ви їсте вівсянку, її розчинна клітковина утворює гелеподібну речовину, яка уповільнює спорожнення шлунка.

Іншими словами, після вживання вівсянки ви почуватиметеся ситість довше, ніж після інших видів їжі. Дослідження показало, що люди, які їдять вівсянку на сніданок, споживають менше калорій під час обіду.

Насіння чіа

Насіння чіа — досить частий продукт і раціоні людей, які намагаються схуднути, усе через високий вміст клітковини та білка. У 28 грамах насіння чіа міститься 5 грамів білка і 10 грамів клітковини, а це близько третини рекомендованої добової норми для дорослих.

Якщо чіа змішати з водою чи іншою рідиною, насіння розбухає і створюються гелеподібна текстура, схожа на овес. Це може допомогти зменшити почуття голоду.

Насіння льону

Насіння льону — це суперпродукт із високим вмістом клітковини і при цьому низькокалорійний. Насіння льону може підтримувати відчуття ситості протягом тривалого часу, адже містить розчинну клітковину, яка утворює гелеподібну речовину в шлунку, знову ж таки – сповільнюючи випорожнення шлунка і підвищуючи відчуття ситості.

Бобові

Бобові – відоме джерело білка, клітковини та інших необхідних поживних речовин, які допоможуть вам почуватися ситими упродовж тривалого часу. Бобові – це передусім сочевиця, нут, горох та інші боби.

Авокадо

Авокадо багатий на корисні жири, які перетравлюються довше, ніж вуглеводи, що призводить до збільшення відчуття ситості.

Перець чилі

Червоний перець чилі – неочікуваний гість у цьому списку. Ця популярна у багатьох кухнях світу спеція додає стравам гостроти й аромату. Виявилось, перець чилі володіє численними перевагами для здоров'я, включно з зменшенням відчуття апетиту та підвищенням почуття ситості.

Овочі

Усе просто – в них мало калорій, але багато клітковини. Крім того, багато овочів містять воду, яка також допомагає насититися та зберегти водний баланс. Коли ваш організм зневоднений, ви можете легко сплутати спрагу з голодом і переїсти свою добову норму калорій.