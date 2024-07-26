Які продукти захистять ваш мозок від деменції: рекомендації гарвардських вчених

Універсального методу запобігання деменції не існує, проте численні наукові роботи вказують на деякі поживні елементи, здатні уповільнити погіршення когнітивних здібностей, пов'язаних з віком, включаючи обробку інформації, концентрацію та здатність до прийняття рішень.

Експерт із харчування з Гарварду поділилася інформацією про ключовий поживний компонент, який потрібно включати до раціону для підтримки розумової активності.

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Як харчуватись, щоб мозок був здоровим

Три категорії поживних речовин привертають особливу увагу фахівців у галузі нейропротекції: антиоксиданти, вітаміни групи B та омега жирні кислоти,

– зазначила доктор Ума Найду, психіатр та дієтологиня, професійна кулінарка та біологиня, яка навчалася у Гарварді.

Лікар Найду уточнює, що антиоксиданти захищають нейрони від пошкоджень, спричинених вільними радикалами, вітаміни групи B важливі для підтримки нормальної роботи мозкових клітин, а поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) сприяють формуванню нових нейронів.

Знайду рекомендує надавати перевагу натуральним продуктам, які містять необхідні поживні речовини, замість харчових добавок, особливо коли йдеться про жирні кислоти, такі як омега-3. При вживанні цілісних продуктів можна отримати додаткові вітаміни, мінерали, корисні жири та білки, що є чудовою основою для збалансованого харчування.

Скільки їсти цих продуктів

Омега-3 є у жирних сортах риби, таких як анчоуси, сардини та лосось. Дика риба, наприклад нерка, містить корисні для мозку рівні EPA та DHA. Рекомендується вживати близько 100 грамів філе лосося за один прийом і близько 230 грамів на тиждень, що відповідає двом порціям риби.

Для вегетаріанців Найду радить включати до раціону насіння чіа, кунжут, волоські горіхи та лляне насіння, яке є добрими джерелами омега-3. Порція в 30 грамах насіння чіа забезпечує добову потребу в омега-3.

Тим, хто вживає яйця, варто вибирати продукцію із фермерських господарств. Знайду також рекомендує додавати куркуму в їжу з невеликою кількістю чорного перцю для посилення позитивного впливу на мозок.