Ще один ключ до довголіття: вчені змогли продовжити життя на 25%

Дослідники активно шукають засоби, які могли б уповільнити процес старіння та збільшити тривалість життя. Нещодавно вчені завдяки генетичному втручанню або використанню спеціалізованих антитіл вчені змогли знизити прояви старіння у лабораторних мишей і продовжити їхнє життя на 25%.

Старіння є складним процесом, що включає безліч молекулярних механізмів, таких як пошкодження клітин вільними радикалами, накопичення мутацій, втрата геномної стабільності, поширення дефектних білків та запальні процеси.

Також на тему Виявили, який препарат омолоджує яєчники

Специфічні запальні процеси, що у літньому віці, привертають особливу увагу медиків. Такі запалення, які називають "інфламейджинг" (від англ. inflamaging – запалення, пов'язане зі старінням), включають патологічну активність імунної системи, яка атакує власні тканини організму і посилює інші патологічні зміни.

Нове дослідження запалення

Інтерлейкін-11, який є одним із багатьох цитокінів, раніше вивчався в контексті його ролі в регуляції утворення жирових клітин, остеокластів, нейронів та дозрівання тромбоцитів. Також він асоціювався з розвитком фіброзу легень, що частіше зустрічається у людей похилого віку. Проте його потенційні геропротекторні (захист від старіння) властивості виявили вперше.

У дослідженні використовувалися культури людських клітин шкіри та печінки, які "старили" за допомогою антитіл до рецептора IL-11, що призводило до появи молекулярних ознак старіння. Основна частина експерименту проводилася на мишах, у яких генетично відключали ген IL-11, або вводили нейтралізуючі антитіла.

Ключ до сповільнення старіння

Це призвело до покращення багатьох показників здоров'я, включаючи метаболізм, збереження довжини теломерів, зменшення кількості білої жирової тканини та збільшення бежевої, що сприяє зігріванню тіла.

Експериментальні миші також показали підвищену температуру тіла та меншу схильність до розвитку пухлин, що часто є причиною смерті у гризунів. Важливим результатом стало значне збільшення тривалості життя: самців на 22,5%, самок – 25%.

Таким чином, інгібування IL-11 може стати новим напрямом у пошуку засобів для уповільнення старіння та збільшення тривалості життя, проте необхідні подальші дослідження для підтвердження ефективності та безпеки такого підходу для людей.