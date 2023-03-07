Як проблеми зі сном впливають на ваше серце

Міжнародна команда вчених дійшла до висновку, що неякісний сон сприяє розвитку серцево-судинних захворювань на 2 – 7 років раніше, ніж у тих людей, які не мають таких проблем.

Нове дослідження сну

Нове дослідження вчених з університетів Південної Данії та Сіднея (Австралія) базувалося на аналізі анкет 308683 дорослих людей з Британського біобанку.

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Всі, хто зазнав впливу кількох важких ночей, знають, наскільки цей фактор впливає на настрій та самопочуття. Наша робота показала, що згодом регулярний поганий сон може призвести до значного погіршення стану серцево-судинної системи в середньому та літньому віці,

– розповів автор дослідження професор Еммануель Стаматакіс.

Як оцінку якості сну вчені враховували його тривалість, скарги на безсоння, хропіння, денну сонливість, схильність до раннього чи пізнього засинання. Потім вони порівнювали ці дані із показниками здоров'я серцево-судинної системи учасників.

В результаті дослідники розподілили добровольців на три групи: тих, хто мав неякісний сон; людей, показники сну яких були середніми; і тих, хто не мав жодних проблем за цими показниками. Спочатку вчені порівнювали ці дані, коли учасникам було 40 років, а потім порівняли їх зі здоров'ям серцево-судинної системи анкетованих у більш літньому віці.

Проблеми зі сном шкодять серцю

З'ясувалося, що у жінок, які мали проблеми зі сном, на 2 роки раніше починалися проблеми із серцем, ніж у їхніх однолітків, які не мали таких труднощів. У чоловіків ці показники виявилися ще вищими – понад 2 роки. Жінки із середніми показниками по сну втрачали один рік життя здорового серця, чоловіки – понад рік.

Середня тривалість життя учасників дослідження виявилася близько 80 років. Вчені підрахували, що у людей з клінічно діагностованими порушеннями дихання під час сну та іншими подібними проблемами на понад 7 років раніше розвивалися серцево-судинні захворювання в порівнянні з тими, хто мав здоровий сон.