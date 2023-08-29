Проблеми з потенцією у молодих чоловіків вказують на серйозне захворювання

Літні чоловіки з діабетом другого типу часто стикаються з еректильною дисфункцією. Однак нове дослідження показало, що взаємозв'язок складніший: проблеми з потенцією в молодості можуть свідчити про предіабет або ще не виявлений діабет.

Цукровий діабет другого типу, при якому організм не може ефективно використовувати інсулін, який виробляється, – одне з найпоширеніших ендокринологічних захворювань.

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Хоча його легко діагностувати, якщо стежити за рівнем глюкози в крові, багато хворих живуть без офіційного діагнозу не один десяток років, поки не виявляться серйозні ускладнення. Діабет може призвести до сліпоти, ниркової недостатності, серцевих нападів, інсульту та ампутації нижніх кінцівок.

Нове дослідження діабету

Фахівці з Медичної школи Сент-Луїського університету (США) з'ясували, який тривожний симптом у чоловіків ще в молодості може вказати на ризик захворювання. У дослідженні вчені проаналізували електронні медичні картки понад 1,9 мільйона пацієнтів із 2008 по 2022 рік.

Імпотенції пов'язана з діабетом

Виявилося, у пацієнтів віком від 18 до 40 років з еректильною дисфункцією ризик розвитку предіабету або діабету другого типу на 34% вищий, ніж у пацієнтів без проблем із потенцією. Приблизно в одному з трьох випадків діагнози "предіабет" або "діабет" та "еректильна дисфункція" поставили одночасно. Крім того, у 75% пацієнтів предіабет або діабет другого типу розвинувся протягом року після того, як лікарі діагностували еректильну дисфункцію.

З огляду на це медики зробили висновок, що порушення потенції в молодому віці – маркер недіагностованих ендокринологічних порушень або фактор ризику близького початку діабету або передіабету.

Виявлений взаємозв'язок дозволить передбачити можливий початок хвороби та лікувати його на ранній стадії за допомогою змін у способі життя чи ліків.

Висновки медиків дуже важливі, враховуючи зростаючі масштаби проблеми цукрового діабету. За даними, опублікованими в журналі Lancet, у 2021 році такий діагноз мали 529 мільйонів людей у ​​світі. За збереження нинішніх темпів до 2050 року їхня кількість може зрости до 1,31 мільярда. За статистикою ВООЗ, понад 95% діабетиків – це люди з діабетом другого типу.