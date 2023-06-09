Чому виникають висипання після купання у водоймі та що з цим робити
Джерело:Mayo Clinic
Висип, почервоніння, набряк, іноді підвищення температури – всі ці неприємні симптоми можуть з'явитися після спроб врятуватися від спеки в ставках і озерах.
Цей стан має назву церкаріоз – гостре паразитарне захворювання, що виникає при ураженні шкіри церкаріями – плаваючими личинками плоских червів, які живуть на водоплавних птахах, найчастіше на качках.
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Церкарії можуть закріплюватися на поверхні наших м'яких тканин і потрапити всередину організму. Іншими словами, ці паразити "плутають" нас із качками. На щастя, в нашому організмі церкарії не можуть жити і дуже скоро гинуть.
Де відбувається зараження
До зон підвищеного ризику в першу чергу належать забруднені або рясно зарослі рослинністю ділянки стоячих водойм. Саме в таких місцях живуть качки та прісноводні молюски (наприклад, равлики), які є проміжними "господарями" паразитів. Тобто заразитися можна практично в будь-якому ставку чи озері.
Примітно, що в одній водоймі можуть бути зони високого та низького ризику зараження і навіть безпечні місця — купатися можна там, де немає водної рослинності, а піщане і чисте дно. Але варто відійти буквально на 50-100 метрів, де густа рослинність – зараження буде неминучим, особливо на мілководді. Саме тому часто церкаріоз заражаються діти, які купаються біля берегу.
Симптоми церкаріозу
Висипання і сильний свербіж з'являються вже в перші 30 – 40 хвилин після зараження. Це результат дії отруйного секрету залоз паразитів на нервові закінчення. В уражені ділянки можуть проникати різні бактерії, тому є ризик приєднання вторинної інфекції.
Через кілька годин утворюються червоні плями з червоними точками в центрі, які потім можуть перетворитися на болючі пухирі. Межі уражених ділянок точно відповідатимуть рівню занурення у воду: наприклад, якщо людина просто ходила по воді, висипання буде на ногах. Як правило, найбільше число церкарій проникають в шкіру гомілок і стегон. Долоні та підошви ніг не вражаються.
Температура підвищується до 38 – 40 градусів за Цельсієм. Через два – чотири дні, якщо зараження було сильним, може з'явитися запаморочення, сухий кашель та безсоння. Як правило, свербіж проходить через 7 – 10 днів, проте пігментація залишається ще на 2 – 3 тижні.
Як не підчепити церкаріоз
- Ретельно вибирайте місця для купання. Уникайте стоячих зарослих водойм, і точно не заходьте у воду, де живуть качки.
- Не купайтеся на мілководді. Якщо ви хороший плавець, постарайтеся відпливти якнайдалі.
- Після купання ретельно промийте відкриті ділянки шкіри чистою водою. І частіше періть купальники та плавки.
- Використовуйте водостійкі сонцезахисні засоби. Це може захистити вашу шкіру від впливу паразитів.
- Не годуйте качок. Саме велике скупчення водоплавних поруч із берегом значно підвищує ризик зараження.
Як лікувати церкаріоз
Важливо пам'ятати, що "свербіж плавців" – це насамперед екологічна проблема, а потім уже медична, хоч і дуже неприємна. Як було зазначено, паразити не приживаються в людському організмі і дуже швидко гинуть.
Для полегшення симптомів церкаріозу рекомендується:
- заспокійливі мазі та лосьйони, наприклад, із вмістом ментолу;
- прохолодні компреси, ванни з харчовою содою та ванни з додаванням відвару вівса;
- безрецептурні жарознижувальні для зняття температури, наприклад, ібупрофен.
І намагайтеся не розчухувати уражені місця, навіть якщо дуже хочеться – це може посилити свербіж. Якщо на запалених ділянках з'явилися нагноєння або симптоми погіршуються, це привід для негайного звернення до лікаря-дерматолога, оскільки ці ознаки можуть вказувати на приєднання вторинної інфекції.