Постійно хочу їсти: які захворювання викликають відчуття голоду

Постійний голод можуть викликати різні захворювання, але зазвичай вони повʼязані з ендокринною системою. Підвищений апетит може зʼявлятись при гіпо- та гіперглікемії та захворюваннях щитоподібної залози.

Почнемо з найочевиднішої причини. Іноді людина хоче їсти, тому що просто зголодніла або витратила багато калорій, наприклад через активне тренування або довгу прогулянку на свіжому повітрі. Ще одна можлива причина – строга дієта та недостатнє харчування, пише Cleveland Clinic.

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Гіперглікемія

Глюкоза – це основне джерело енергії для людини, яку організм отримує з їжі. Щоб потрапити до клітин, їй потрібен "транспорт" – інсулін – гормон, який виробляє підшлункова залоза.

Якщо підшлункова залоза не може виробляти інсулін або клітини організму не реагують на нього, як при діабеті першого та другого типу відповідно, глюкоза накопичується в крові – розвивається гіперглікемія.

Симптоми гіперглікемії розвиваються повільно протягом кількох днів або тижнів. Якщо рівень глюкози в крові довго залишається високим, це може призвести до серйозних наслідків: серцево-судинних захворювань, пошкодження судин сітківки, ниркової недостатності та полінейропатії.

Перші симптоми гіперглікемії:

﻿﻿високий рівень цукру в крові;

﻿﻿спрага чи голод;

затуманений зір;

﻿﻿часте сечовипускання;

﻿﻿головний біль.

Також може бути почуття втоми, втрата ваги та погане загоєння порізів та ран.

Гіпоглікемія

Гіпоглікемія – це стан, коли рівень цукру в крові нижчий за норму. Низький рівень глюкози може бути побічним ефектом приймання протидіабетичних препаратів.

Перші ознаки гіпоглікемії:

бліда шкіра,

﻿﻿тремтіння і рясне потовиділення;

﻿﻿головний біль;

﻿﻿почуття голоду;

﻿﻿втома;

﻿﻿запаморочення;

прискорене серцебиття;

﻿﻿дратівливість та почуття тривоги;

﻿﻿проблеми з концентрацією уваги;

оніміння губ, щік та язика.

Захворювання щитоподібна залоза

Щитоподібна залоза виробляє гормони, які відповідають за роботу багатьох процесів організму. Вона відповідає за спалювання калорій та частоту серцевих скорочень. Через порушення балансу гормонів щитоподібної залози ви можете відчувати втому або тривогу, швидко втрачати або набирати вагу.

Із захворюваннями щитоподібної залози частіше стикаються жінки.

Найчастіше підвищений апетит буває при таких порушень у роботі цієї залози:

Гіпертиреоз – у відповідь на низький рівень тиреотропного гормону (ТТГ), який виробляє гіпофіз, щитоподібна залоза починає виробляти більше своїх гормонів. Серед симптомів втрата ваги при підвищеному апетиті, прискорене серцебиття, почуття неспокою, дратівливість, проблеми зі сном, тремтіння в руках, підвищене потовиділення, м'язова слабкість.

Гіпотиреоз – ТТГ підвищений, і щитоподібна залоза виробляє менше гормонів, ніж потрібно для правильної роботи організму. Ознаки гіпотиреозу: збільшення ваги, підвищений апетит, почуття холоду, м'язова слабкість, втома, бліда шкіра, біль у суглобах та м'язах, хрипкий голос, знижене потовиділення.

Аутоімунний тиреоїдит (АІТ) – це запалення щитоподібної залози, при якому імунна система виробляє антитіла, що атакують власні органи організму. При АІТ можуть бути ознаки як гіпо-, і гіпертиреозу.