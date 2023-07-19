Чому виникають заїди та як їх лікувати

Заїди – тріщини в куточках рота. Вони з'являються на кілька днів, запалюються і болять. Наукова назва заїдів – ангуліт (ангулярний стоматит, ангулярний хейліт).

Це захворювання зазвичай викликане грибком Candida або бактеріями Staphylococcus aureus, які часто є у ротовій порожнині. Щоб розмножитися, їм потрібне вологе тепле місце, наприклад, куточки рота, де накопичується слина, якщо постійно облизувати губи.

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До заїдів може також спричиняти брак вітамінів групи B в організмі.

Симптоми заїдів

потріскані куточки рота, почервоніння, скоринки;

болючі відчуття при спробі широко відкрити рот;

кровотечі із ранок.

В кого найчастіше виникають заїди

Підвищено ризик виникнення заїдів у людей, які:

носять брекети, протези та будь-які інші конструкції. Сторонні предмети у роті провокують підвищене слиновиділення;

мають хронічні проблеми із кишечником;

мають низький рівень заліза, вітаміну В12 чи фолієвої кислоти;

часто облизують губи;

хворіють на анемію, діабет 2 типу, ВІЛ, на різні види раку. Ці захворювання пов'язані з частими грибковими інфекціями.

При появі заїдів лікар може призначити аналіз крові, щоб переконатися, що у вас немає проблем із мікроелементами або рівнем глюкози. Іноді потрібно здати мазок з ураженого місця.

Як лікувати заїди

На куточки рота корисно наносити зволожуючі та захисні засоби, щоб запобігти появі тріщин. Заїди зазвичай минають самі через кілька днів, але організму можна допомогти. Тріщини лікуються спеціальними ополіскувачами, які впливають на кандидозну інфекцію.

Також лікар може призначити антибактеріальний крем із клотримазолом, міконазолом або флуконазол у таблетках. Якщо справа в брекетах чи протезах – необхідно розповісти про проблему своєму стоматологу, він дасть рекомендації щодо конкретного випадку.

Якщо причина у дефіциті вітаміну В, допомагає прийом добавок та включення до раціону гречки, жирної риби, зелені.

Щоб уникнути заїдів, потрібно ретельніше стежити за гігієною ротовою порожниною, носити протези та ретейнери, які добре сидять і не заважають, харчуватися збалансовано і стежити за самопочуттям, якщо у вас є якісь хронічні захворювання.