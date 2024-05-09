Розкрили загадку хвороби Альцгеймера: що впливає на ризик і важкість захворювання

Хвороба Альцгеймера вражає щоразу все більше людей, натомість вчені досі точно не знають, чому вона виникає. А тому будь-які дослідження у цій темі є важливими і можуть допомогти попередити розвиток захворювання.

Нові висновки опублікували іспанські та американські вчені в науковому журналі Nature Medicine. Їх ключова гіпотеза – захворювання може передаватись у спадок частіше, ніж досі вважали.

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Деталі дослідження

Учені проаналізували клінічні дані 10 тисяч пацієнтів, які брали участь у випробуваннях, а також майже 3300 зразків мозку, які зберігаються в Національному координаційному центрі Альцгеймера США.

Вони запевняють, що виною захворювання є ген ApoE. Він має три варіанти, носієм яких може бути людина, – ApoE2, ApoE3, ApoE4.

Вважають, що AроЕ2 захищає від розвитку хвороби Альцгеймера, а APOE3 – має нейтральний ризик. Натомість з AроЕ4 ситуація гірша.

Як підтвердили зв'язок

Виявилось, що майже у всіх людей з двома копіями цього варіанту розвинулась хвороба Альцгеймера. Тобто, ген є не лише фактором ризику, але й причиною.

Дослідники порівнювали піддослідних з двома копіями гена APOE4, з людьми, які мали інші його варанти, а також тими, хто має інші успадковані форми хвороби: ранню аутосомно-домінантну хворобу Альцгеймера та хворобу Альцгеймера, асоційованою з синдромом Дауна.

"95% людей з двома копіями ApoE4 мали ознаки хвороби Альцгеймера або в мозку, або в біомаркерах", – ідеться у висновках дослідників.

Крім того, у людей з двома копіями ApoE4 симптоми виникали приблизно на 7 – 10 років раніше – у 65 років – порівняно з тими, хто їх не мав.

Як часто у людей зустрічається ген

За даними дослідників, приблизно 2% населення в цілому мають дві копії ApoE4.

Учені вважають, що наявність двох копій гена APOE4 варто вважати генетичною формою захворювання, а не лише ризиком розвитку хвороби.

Тобто, фактично цей ген "керує" розвитком захворювання.

Втім, учені визнають, що їх дослідження не є досконалим, адже базується лишне на учасниках європейського походження. Тому потрібні додаткові дослідження, аби визначити, чи ці результати стосуватимуться людей, які належать до інших етнічних груп.