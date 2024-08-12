Чи безпечно худнути за допомогою популярних препаратів і як уникнути повернення ваги

Експерти зі зниження ваги розповіли, чому прийом препаратів для схуднення може бути небезпечним. Зокрема, там наголосили на ризиках повернення ваги та пояснили, як цього уникнути.

Зокрема, Девід Каммінгс зазначив, що виробники проводили масштабні дослідження, в яких люди приймали ліки, а потім припиняли.

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У середньому вага кожного, хто приймав препарати для схуднення, швидко поверталася. Ба більше, поверталися до колишніх значень і інші медичні стани, як-от підвищений рівень цукру в крові та ліпідів,

– зазначив Каммінгс.

За словами фахівця, він часто чув від пацієнтів, що ті сподівались, що їм не знадобляться ліки, щойно вони достатньо схуднуть. Учасники обіцяли собі змінитись, як тільки схуднуть. Однак, як зазначив Каммінгс, на своїй практиці він подібного ще не бачив.

Зниження дози нібито має допосогти зберегти вагу

Водночас медики повідомили, що в них немає достатньо даних, які могли б допомогти відповісти на це запитання. Оскільки не було проведено відповідних досліджень.

Довідково. Мова про препарат Wegovy – який розроблено на основі ліків семаглутид, які компанія також продає для лікування діабету під назвою Ozempic.

Сюди ж відносять і препарат тирзепатид, який Eli Lilly продає як Zepbound, для зниження ваги і Mounjaro для лікування діабету.

Подібні препарати – це назавжди?

Фахівці припустили, що подібні препарати, як от Wegovy або Zepbound, скоріш за все, доведеться застосовувати пожиттєво.

У дослідженні електронних медичних карт, проведеному компанією Truveta, що опікується даними у сфері охорони здоров'я, понад половину пацієнтів без діабету припинили прийом ліків протягом року. Але близько третини тих, хто припинив прийом, знову були вимушені відновити прийом препарату.

Тож, лікарі наголошують, що ожиріння – це хронічне захворювання і, як високий артеріальний тиск та інші хронічні стани, його необхідно лікувати все життя.

Водночас є науковці, які переконують, що ожиріння все ж відрізняється від такої хвороби, як гіпертонія тим, що вагу можна контролювати за допомогою способу життя і сили волі. А тому, закликають пацієнтів змінювати спосіб життя.