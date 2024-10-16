В Україні змінили правила оформлення інвалідності: як тепер буде

Кабмін вніс зміни до кількох положень, які стосуються оформлення інвалідності через подання паперової заяви. Зокрема уточнили правила отримання інвалідності внаслідок війни.

Також Кабінет міністрів уточнив процедуру надання статусу члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що змінилося

Кабінет міністрів вніс зміни до:

Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, Порядку надання статусу людини з інвалідністю внаслідок війни, Порядку надання статусу члена сімʼї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Нові правила уточнюють, що заява у паперовій формі подається за зареєстрованим місцем проживання заявника місцевому структурному підрозділу з питань ветеранської політики. Відповідну заяву можна відправити поштою або через ЦНАП.

Також Кабмін визначив перелік органів, до яких структурний підрозділ з питань ветеранської політики робить запит на витребовування документів у випадку, якщо вони відсутні у заявника.

А ще тепер визначено порядок дій для структурних підрозділів з питань ветеранської політики на випадок, якщо документи надійшли пізніше встановленого терміну або ж не надійшли взагалі.

Принагідно Кабінет міністрів уточнив спосіб, яким громадянину, який подавав заяву у паперовій формі, повідомляють про надання статусу або відмову.