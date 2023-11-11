Чи діють сироватки для пришвидшення росту брів та вій

Ефективність сироваток для стимуляції росту вій і брів, може варіюватися в залежності від їхнього складу. Існує лише один компонент, який має підтверджену ефективність – це біматопрост. Цей активний інгредієнт отримав схвалення Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів у США (FDA).

Вважається, що сироватки, створені для зміцнення та стимуляції росту вій і брів, сприяють поліпшенню їхнього стану та зовнішнього вигляду, а також запобігають втраті волосся.

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Які засоби допоможуть наростити вії та брови

Затверджений Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів у США (FDA), біматопрост активно використовується для збільшення довжини, товщини та насиченості кольору вій. Цей інгредієнт навіть застосовується для лікування гіпотрихозу, стану, що характеризується аномально малою кількістю вій на верхніх повіках.

Біматопрост є аналогом простагландинів, молекул, які виконують різноманітні функції в організмі, включаючи стимуляцію активної фази росту вій (фаза анагену) і сприяють посиленню відкладення меланіну в волосках.

Однак, існує низка обмежень та застережень, пов'язаних з використанням продуктів, що містять біматопрост:

Він є рецептурним препаратом, тому для його придбання потрібна консультація у лікаря-дерматолога.

Застосування біматопросту не рекомендується вагітним і жінкам, яку годують, грудьми і його використання у дітей віком до 18 років суворо заборонено.

Препарати з біматопростом можуть викликати деякі побічні ефекти, такі як почервоніння та подразнення очей, затемнення шкіри в області вій і, в окремих випадках, зміна кольору райдужної оболонки. Забарвлення райдужної оболонки після припинення застосування препарату не відновлюється.

Ефективність інших сироваток

Деякі безрецептурні сироватки для росту вій та брів містять аналоги біматопросту, такі як ізопропіл клопростенат та інші речовини, схожі на простагландини. Їхня ефективність та безпека до кінця не вивчені, і відсутнє схвалення FDA.

Також існують продукти, які містять пептиди, рицинову олію, вітаміни та інші інгредієнти. Ефективність їхнього впливу на ріст вій і брів потребує додаткових досліджень.

Тому питання про ефективність безрецептурних сироваток для зростання вій та брів залишається відкритим. Однак, такі продукти вважаються відносно безпечними, за винятком можливих алергічних реакцій, тому перед першим застосуванням рекомендується провести тест на невеликій ділянці шкіри передпліччя.

Як використовувати сироватку для брів та вій

Якщо ви вирішите використовувати сироватку для росту вій і брів, дотримуйтесь рекомендацій лікаря-дерматолога: