Кому денний сон приносить користь, а кому шкодить

Після ситного обіду ваше тіло починає розслаблятися: повіки важчають, а зосередитися стає складніше. Ви вирішуєте трохи відпочити, проте все закінчується годинним сном, після якого, прокинувшись, ви втрачаєте відчуття часу, місця та навіть дня. Пізніше ввечері ви марно намагаєтеся заснути, докоряючи собі за таку денну слабкість.

Денний сон може бути корисним способом відновлення сил, проте водночас він здатний викликати безсоння вночі. Експертка зі сну Талар Мухтарян, яка представляє медичний факультет Університету Ворика, у виданні The Conversation поділилася порадами, як правильно використовувати сієсту, передає 24 Канал.

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Чому денний сон підходить не всім

Сонливість удень – це природний процес, пов’язаний не лише з ситним обідом. Наші біологічні годинники, відомі як циркадний ритм, регулюють рівні активності впродовж доби. У більшості людей спостерігається спад бадьорості між 13:00 та 16:00, що робить цей час ідеальним для короткого відпочинку.

Невеликий сон у ці години, особливо у поєднанні з впливом яскравого світла після пробудження, допомагає відновити сили, покращити когнітивну діяльність і не порушує нічний сон. Такий відпочинок дозволяє "перезавантажити" мозок, не даючи йому зануритися у глибоку фазу сну, що робить пробудження легким і свіжим.

Проте сон тривалістю понад 30 хвилин занурює мозок у фазу повільного сну, з якої важко вийти. Дослідження підтверджують, що пробудження з глибокого сну часто супроводжується млявістю, яка може тривати до години.

Це особливо небезпечно, якщо потрібно виконувати завдання, що потребують зосередженості, наприклад, приймати важливі рішення або керувати технікою. Крім того, відпочинок ближче до вечора порушує "тиск сну" – природну потребу організму у відпочинку, що ускладнює засинання вночі.

Коли денний сон є необхідним

Для деяких людей короткий відпочинок удень – необхідність. Наприклад, для тих, хто працює за змінним графіком, він сприяє підвищенню уважності та знижує ризик помилок або інцидентів. Також денний сон допомагає тим, хто регулярно недосипає: батькам, людям із виснажливим робочим графіком або з нестандартним розпорядком дня.

Однак денний відпочинок – це радше тимчасове розв'язання проблеми, ніж довготривала альтернатива повноцінному нічному сну. Людям із хронічними порушеннями сну лікарі радять уникати денної дрімоти, щоб не ускладнювати процес засинання вночі.

Для деяких груп денний сон стає інструментом підвищення ефективності. Наприклад, спортсмени включають його в тренувальні плани, а люди, чия професія вимагає особливої уважності, такі як лікарі чи пілоти, отримують користь від коротких запланованих перерв. Дослідження NASA показали, що 26-хвилинний денний сон може покращити працездатність екіпажу на довгих рейсах на 34%, а рівень пильності – на 54%.

Як правильно організувати денний сон

Для максимального ефекту важливо звертати увагу на тривалість і умови сну. Оптимальний час відпочинку становить 10 – 20 хвилин, щоб уникнути млявості. Найкращий період – до 14:00, адже пізній сон може порушити природні біоритми.

Ідеальні умови для сну – прохолодне, затемнене та тихе місце, що імітує атмосферу нічного відпочинку. Використання масок для очей і навушників із шумопоглинанням особливо корисне, якщо умови далекі від ідеальних.

Варто пам’ятати, що денний сон підходить не всім, і його ефективність залежить від віку, способу життя та графіка. Але за розумного підходу відпочинок удень може стати корисним інструментом для підтримання здоров’я та підвищення продуктивності.