Чи можна визначити характер людини за харчовими вподобаннями

Міф, що люди з певним темпераментом схильні до тих чи інших харчових уподобань, шириться вже кілька років. Зазвичай про це пишуть на психологічних форумах, сайтах телеканалів та у глянцевих журналах.

За смаковими вподобаннями не можливо визначити відхилення

Психопати люблять гостре, мазохісти – солодке‎ – основний міф, який поширився. Всі, хто про нього пишуть, посилаються на дослідження, яке проводили вчені Оксфордського університету. Вони з'ясували, що раціон здатний впливати на послідовність ДНК.

Також на тему: Чому краще відмовитись від чіпсів: вчені назвали найкорисніший перекус

Щоправда, дослідження проводилося на паразитах і було пов'язано з тим, як дієта впливає на кількість азоту, яка потрібна цим паразитам. Потім видання, які пишуть про зв'язок характеру та раціону, звертаються до думки експертів — чи то практикуючих судових психологів, чи то астрологів. Ці фахівці, своєю чергою, посилаються роботи психолога Вільгельма Райха, єдиного учня Зигмунда Фрейда.

Звертаються для його праць у сфері тілесно-орієнтованої терапії (ТОТ). Ця терапія – лише один із напрямків психоаналізу, при якому з пацієнтом працюють за допомогою тілесного контакту. Є лише один напрям ТОТ, який трохи розбирає типи особистостей, – це біоенергетика, чи біоенергетичний аналіз. Але навіть у рамках цього визнаного псевдонаучного напрямку не говорять про смакові уподобання людей.

Деякий звязок знайшли

Сучасні дослідження зачіпають зв'язок особистості зі смаковими уподобаннями людини. В одному з них вчені зробили висновок про те, що певні особистісні риси справді можуть бути пов'язані з порогами смакової та нюхової чутливості.

За основу взяли п'ять рис особистості великої п'ятірки: екстраверсію, відкритість, доброзичливість, сумлінність та невротизм. Автори з'ясували, що більш відкриті люди частіше шукають новий досвід у їжі та смаках, у той час, як більш закриті обмежують свій смаковий діапазон.