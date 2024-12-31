Важливо знати усім батькам: 4 моделі поведінки, які призводять до переїдання у дітей

Схильність дітей споживати більше їжі, ніж потребує організм, значною мірою зумовлена нормами, що прийняті в їхній сім'ї. Дослідники з США виявили, які методи виховання негативно впливають на емоційну регуляцію, що, своєю чергою, впливає на їхню харчову поведінку.

На харчові звички дитини можуть впливати різні фактори. Наприклад, у дошкільному віці діти часто відмовляються від певних продуктів через їхню текстуру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Appetite.

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Нове дослідження харчування

Спеціалісти з Університету Південної Флориди перевірили гіпотези про те, що виховання, під час якого дітей вчать їсти, щоб впоратися з емоціями або підвищити мотивацію, в першу чергу негативно впливає на їхню емоційну регуляцію.

Вчені організували онлайн-опитування з участю 221 матері дітей віком від 4 до 5 років. Жінки поділилися інформацією про свої методи годування і про те, наскільки їхні діти здатні регулювати свої емоції, не споживаючи більше чи менше через переживання.

Яка поведінка змушує дітей переїдати

У питаннях про особливості виховання розглядалися чотири практики примусового харчування:

Харчування як спосіб регуляції емоцій: дітям пропонують їжу, щоб заспокоїти або втішити. Їжа як винагорода: їжу використовують як нагороду, а заборону на улюблені ласощі – як покарання. Емоційне харчування: дітям пропонують поїсти в стресових ситуаціях, незалежно від відчуття голоду. Інструментальне харчування: їжу застосовують для заохочення або контролю певної поведінки.

Дослідження показало, що всі чотири практики пов'язані з погіршенням емоційної регуляції у дітей, що, своєю чергою, підвищує ймовірність емоційного переїдання. Це означає, що коли батьки використовують їжу як засіб управління емоціями дитини, діти можуть навчитися розв'язувати свої проблеми за допомогою їжі, замість того щоб розвивати альтернативні способи справлятися з почуттями.

У майбутньому автори дослідження мають намір поглибити тему, включивши до вибірки не тільки матерів, але й батьків та інших опікунів, а також провести спостереження замість опитувань.