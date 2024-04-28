Чи працюють ніратоміри та кому вони потрібні

Нітратомір вимірює концентрацію нітратів у воді. Бажано перевіряти воду на наявність нітратів, особливо тим, хто користується приватною криницею або живе в районі, де є проблема забруднення нітратами. Підвищений рівень нітратів може нашкодити здоров'ю.

Як працює нітратомір

Нітратомір – це прилад, призначений для швидкого та точного виміру концентрації нітратів у воді. У таких пристроях використовуються різні методи вимірювання нітратів, але найпоширенішим вважається метод іоноселективного електрода – ESE.

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Нітратоміри вважаються інструментами для моніторингу якості води, захисту здоров'я населення та управління сільськогосподарськими та засобами. Пристрої відіграють важливу роль у виявленні потенційних ризиків та вжиття заходів щодо забезпечення безпеки води для споживання.

Чим небезпечні нітрати

Нітрати – це солі азотної кислоти, які зустрічаються в наземних та водних екосистемах. До сполук азоту відносяться аміак, нітрати та нітрити. Нітрати – важливі поживні речовини для рослин, але у надмірній кількості можуть викликати серйозні проблеми з якістю води.

Споживання надто великої кількості нітратів може вплинути на перенесення кисню у крові. Нещодавно з'явилися наукові дані, що дозволяють оцінити вплив питної води з високим вмістом нітратів на здоров'я людини. Серед потенційних наслідків – прискорене серцебиття, нудота, головний біль та спазми в животі.

Деякі дослідження також передбачають підвищений ризик розвитку раку, особливо раку шлунка, пов'язаного із впливом харчових нітратів. Але наукового консенсусу з цього питання наразі немає.

Кому потрібен нітратомір

Стандарт Агентства з охорони навколишнього середовища США за вмістом нітратів у питній воді становить 10 міліграмів нітратів, виміряних в азоті, на літр питної води. Контролювати рівень нітратів потрібно людям, які використовують питну воду із колодязя на території свого будинку.

Ті, хто користуються міською системою водопостачання, турбуватися найчастіше нема про що. Таку воду регулярно перевіряють та контролюють. А також проводять через кілька стадій очищення.

Огляд досліджень показав, що існує низка ризиків для здоров'я людини, пов'язаних із вживанням нітратів у питній воді. Проте потрібні додаткові дослідження, щоб робити однозначні висновки. Якщо підсумувати, бажано перевіряти воду на наявність нітратів. Особливо тим, хто користується приватною криницею або живе в районі, де є проблема із забрудненням нітратами.