Чи потрібно їсти суп щодня

В Україні суп та борщ вважається основою харчування та головною обідньою стравою. Але виявляється, немає рекомендацій, які доводять користь рідкої їжі.

Популярність рідких страв в Україні

Суп полюбився людям давно – він був популярний у різні часи та в різних культурах, в Європі та Азії. Зокрема тому, що це варіант страви з невеликої кількості продуктів. В Україні культура споживання супу та борщу вкоренилася міцно.

Також на тему: Вода з медом натщесерце: наскільки це корисно

Холодні зими та нестача овочів найбільш ймовірно вплинули на те, що вони стали популярними стравами. До того ж це економічна та смачна страва – каструлі супу вистачає сім'ї на кілька днів.

Необов'язково їсти суп щодня

Втім їсти чи не їсти суп — більше питання смаку, аніж здоров‘я. Навіть якщо ви зовсім відмовитеся від супу це не матиме шкідливих наслідків. Адже в країнах, де майже не їдять рідкі страви – показник гастроентерологічних захворювань не має суттєвих відмінностей від нашого.

Жодного наукового підтвердження, що їсти суп потрібно щодня немає. Збалансоване різноманітне харчування і достатньо рідини упродовж дня позбавляють нас потреби їсти суп чи борщ.

Ви можете з'їсти стейк із лосося, рис та овочі та випити води або пообідати супом із лосося з рисом та овочами. Головне, щоб ваш раціон був збалансованим та різноманітним, а страва приносила не лише насичення, а й задоволення.