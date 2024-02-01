Кальцій при переломах кісток: чи потрібно пити

Щоб загоювати зламану кістку, не обов'язково пити добавки із кальцієм. Можна дотримуватися здорової дієти, яка містить достатньо кальцію та вітаміну D.

Кальцій потрібен для росту і загоєння кісток, але приймання великих доз цього мінералу не прискорить процес. Дорослим у віці від 19 до 64 років, за різними даними, потрібно від 700 до 1000 мг кальцію на день і його можна отримувати зі щоденного раціону.

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Джерела кальцію

Молочні продукти. Нежирне молоко, йогурт, сир та сир.

Овочі. Броколі, капуста, зелені листяні овочі, наприклад, шпинат.

Соєві продукти. Збагачений кальцієм тофу, соєве молоко, темп, соєвий йогурт.

Продукти збагачені кальцієм. Апельсиновий сік, соєве чи рисове молоко, хліб та пластівці.

Боби. Печена квасоля, фіолетова або біла квасоля.

Консервована риба. Сардини та консервований лосось з кістками.

Мигдаль та мигдальне молоко.

Вітамін D

Для загоєння кісток важливим є вітамін D, оскільки він допомагає кальцію засвоюватися. Він міститься в збагачених молочних продуктах, яєчних жовтках та рибі. Щоденна доза міститься в приблизно 100 г оселедця, 85 г лосося або 250 г тунця.

Вітамін D виробляється в шкірі під дією сонця, але з середини осені та до початку весни людям може не вистачати сонячного світла, а значить і вітаміну D. Якщо ви не отримуєте достатньо вітаміну D, лікар може порекомендувати приймати добавки. Його не п'ють у комплексі полівітамінів, а призначають окремо, дорослим по 10 мікрограмів щодня.

Кістки зазвичай гояться за 6 – 12 тижнів, але цей процес уповільнюється через куріння та високий рівень глюкози в крові. Куріння звужує кровоносні судини та погіршує кровообіг. Тому щоб кістки краще зросталися, важливо відмовитися від сигарет. А людям із діабетом при переломах важливо контролювати рівень цукру в крові.