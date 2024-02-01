Кальцій при переломах кісток: чи потрібно пити
Джерело:NHS
Щоб загоювати зламану кістку, не обов'язково пити добавки із кальцієм. Можна дотримуватися здорової дієти, яка містить достатньо кальцію та вітаміну D.
Кальцій потрібен для росту і загоєння кісток, але приймання великих доз цього мінералу не прискорить процес. Дорослим у віці від 19 до 64 років, за різними даними, потрібно від 700 до 1000 мг кальцію на день і його можна отримувати зі щоденного раціону.
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Джерела кальцію
- Молочні продукти. Нежирне молоко, йогурт, сир та сир.
- Овочі. Броколі, капуста, зелені листяні овочі, наприклад, шпинат.
- Соєві продукти. Збагачений кальцієм тофу, соєве молоко, темп, соєвий йогурт.
- Продукти збагачені кальцієм. Апельсиновий сік, соєве чи рисове молоко, хліб та пластівці.
- Боби. Печена квасоля, фіолетова або біла квасоля.
- Консервована риба. Сардини та консервований лосось з кістками.
- Мигдаль та мигдальне молоко.
Вітамін D
Для загоєння кісток важливим є вітамін D, оскільки він допомагає кальцію засвоюватися. Він міститься в збагачених молочних продуктах, яєчних жовтках та рибі. Щоденна доза міститься в приблизно 100 г оселедця, 85 г лосося або 250 г тунця.
Вітамін D виробляється в шкірі під дією сонця, але з середини осені та до початку весни людям може не вистачати сонячного світла, а значить і вітаміну D. Якщо ви не отримуєте достатньо вітаміну D, лікар може порекомендувати приймати добавки. Його не п'ють у комплексі полівітамінів, а призначають окремо, дорослим по 10 мікрограмів щодня.
Кістки зазвичай гояться за 6 – 12 тижнів, але цей процес уповільнюється через куріння та високий рівень глюкози в крові. Куріння звужує кровоносні судини та погіршує кровообіг. Тому щоб кістки краще зросталися, важливо відмовитися від сигарет. А людям із діабетом при переломах важливо контролювати рівень цукру в крові.