Чи потрібно купувати калій йодид при теракту на ЗАЕС: пояснення фізика-ядерника

Потенційний теракт на Запорізькій АЕС може нагадувати аварію на Фукусімі, а не Чорнобилі. І хоча зараз небезпека саботажу російських окупаційних сил на ЗАЕС малоймовірна, українській владі та іншим державам варто подбати про підготовку.

Наскільки небезпечна ЗАЕС

Про це розповів фізик-ядерник, керівник програми ядерної безпеки Союзу занепокоєних науковців США Едвін Лайман. За його словами, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) стала менш вразливою порівняно з кількома місяцями тому. На території станції розташовані шість ядерних реакторів, кожен з яких має своє власне сховище для радіоактивних відходів. Тому в будівлях захисної оболонки кожного реактора перебуває значна кількість радіоактивних матеріалів.

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Однак, самі реактори закриті, і вони не виробляли електроенергію шляхом ядерного поділу впродовж багатьох місяців або ще довше. Тому теплове випромінювання від радіоактивних продуктів поділу зменшилося, що спрощує охолодження реакторів та запобігає їхньому розплавленню,

– розповів фізик.

ЗАЕС має реактори на легкій воді, які не настільки вразливі до стрімкого збільшення потужності, що призвело до вибуху Чорнобильського реактора. Однак, не можна ігнорувати можливість пошкодження реакторів або конструкцій захисної оболонки та протікання, хоча це відбувається значно рідше.

Чи потрібно кувати калій йодид

Важливо зберігати спокій і не спричиняти паніку. Подібні занепокоєння виникали у минулому, і варто розуміти, що при кожній подібній ситуації люди поспішають купувати йодид калію.

"Проте, розподіл цього препарату має здійснюватись службами реагування на надзвичайні ситуації, які знають, де, коли і кому це потрібно. Тому, якщо люди починають самостійно купувати йодид калію, це може призвести до його дефіциту і не вистачити тим, хто дійсно має нагальну потребу в ньому", – пояснив науковець.

Він радить знайти межу між занепокоєністю та панікою. Слухати офіційну інформацію та відповідати на дії, які рекомендує влада, а не намагатися самостійно вирішувати ситуацію, оскільки це може погіршити її для інших.