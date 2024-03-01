При купанні та плаванні у піхву потрапляє вода – наскільки це небезпечно

Під час плавання та купання вода в основному не потрапляє у піхву. У деяких випадках може бути вагінальне затискання води – явище, коли вода може затримуватися в піхві на деякий час і виходити природним шляхом. Це не є небезпечним, але краще дотримуватися деяких рекомендацій гігієни.

Під час плавання та купання у ванні, водоймі чи басейні вода не потрапляє у піхву. Шийка матки, тобто вхід до матки, залишається закритим, щоб не допустити проникнення сторонніх предметів і запобігти попаданню води в матку. Однак невелика кількість води може потрапити в інтимні частини тіла та витекти після плавання під дією сили тяжіння чи руху.

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Чому це безпечно

Vaginal entrapment of water (можна перекласти як "вагінальне защемлення води") – явище, коли вода може затримуватися у піхві, особливо після занурення у воду, але воно нечасте і минає саме собою. Хоча невелика кількість води може потрапити у піхву під час плавання, це не є небезпечним.

Канадська урологічна асоціація вивчала феномен вагінального затискання води. Дослідники описали два випадки, які можна було б віднести до нетримання сечі, але насправді вони належать до вагінального защемлення води. В одному випадку йдеться про дорослу жінку в пременопаузі, а в другому – про дівчинку препубертатного віку.

В анамнезі восьмирічної дівчинки спостерігалася неприємна вологість спідньої білизни вранці. З'ясувалося, що щовечора вона приймала ванну. Їй порекомендували приймати щодня протягом тижня лише душ, а протягом наступного тижня – лише ванну. Вологість виникала лише після прийняття ванни.

У 39-річної жінки відзначалися періодичні, але значні виділення на спідній білизні тільки після прийняття ванни. Вона вирішила, що ця вода з ванни накопичується у піхві, і використовувала пальці, щоб допомогти їй витекти.

Що робити, щоб вода не потрапляла в піхву

В інтернеті можна знайти безліч обговорень, пов'язаних із цією темою. Попри те, що досліджень дуже мало, це, зважаючи на все, поширений досвід серед жінок. Хтось порівнює це з нетриманням сечі, інші з відчуттями під час виходу навколоплідних вод при вагітності.

Якщо попадання води у піхву та її вихід звідти дуже турбують, можна звернутися до лікаря. Він може порадити приймати душ, а не ванну, а також використовувати тампон під час плавання, щоб побачити, чи це допомагає запобігти попаданню води всередину піхви.

Плавання має величезну кількість переваг для здоров'я, але краще дотримуватись деяких рекомендацій гігієни:

ретельно висушити область піхви, але без грубого обтирання рушником;

не носити довгий час мокрий купальник;

приймати душ після плавання, щоб змити хлор та інші речовини, які можуть порушити pH-баланс у піхві.

Деякі лікарі вважають, що попадання води у піхву під час плавання – це симптом слабких м'язів тазового дна і рекомендують вправи Кегеля. Але краще обговорювати свій конкретний випадок із лікарем і не займатися самолікуванням.