Чи справді Україною шириться лихоманка Денге: детальний розбір

Одна лікарка написала про те, що у своїй практиці помічає випадки гарячки Денге серед людей, що перебували за кордоном, – це вже "епідемія в Україні"! Принаймні, такою є логіка російських пропагандистів. Пояснюємо, яка насправді ситуація з поширенням гарячки Денге в Україні.

У мережі поширюють інформацію, що Україною поширюється гарячка Денге. Міністерство охорони здоров’я України буцімто повідомляє про активне діагностування гарячки, а лікарі-клініцисти отримали вказівки більш ретельно підходити до розпитування пацієнтів щодо симптомів та уточнювати, чи не подорожували вони нещодавно. Все це начебто через діяльність "американських біолабораторій".

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Брехня про гарячку Денге

Пропагандисти посилаються на слова лікарки-інфекціоністки Ольги Голубовської. Медикиня у своєму телеграм-каналі ще у травні 2024 року написала, що діагностує "завезені випадки" гарячки Денге. Допис ілюструє фото результатів аналізу за 23 травня 2024 року, де у крові виявлена РНК вірусу.

Тож вона радить клініцистам насторожитись, якщо пацієнти нещодавно повернулись з подорожі, та мають такі симптоми, як сильні болі в кістках і суглобах, висипання, брадикардія, тромбоцитопенія, лейкопенія в крові. Оскільки це з високою ймовірністю вкаже на можливе зараження гарячкою.

По-перше, лікарка не говорить про аномальний ріст захворюваності чи загалом ріст. Лише ділиться своїм досвідом.

По-друге, пости лікарки в особистому блозі не є заявами Міністерства охорони здоров’я України. Міністерство не оголошувало про ризики чи початок епідемії гарячки Денге. Лікарі не отримували від міністерства вказівки, це особиста порада Голубовської своїм колегам.

По-третє, лікарка не згадує діяльність "американських біолабораторій" як причину появи випадків Денге в Україні. На думку лікарки, поширенню цього інфекційного захворювання світом сприяють подорожі, урбанізація та зміни клімату. Поширенню захворювання у Європі також сприяло вкорінення особливого виду комарів-переносників.

Що відомо про гарячку Денге

Гарячка Денге – гостра інфекційна хвороба, яка схильна до епідемічного поширення. Інкубаційний період триває 3–15 днів (частіше – від 5 до 7 днів). Захворювання зазвичай починається раптово: з’являються озноб, головний біль, сильний біль у спині, крижах, хребті, суглобах (особливо колінних). Саму гарячку спостерігають у всіх хворих, температура тіла швидко підвищується до 39–40°C.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Денге, раніше типова для регіонів Африки та Азії, зараз поширюється і на інші території, в тому числі Європу, Східне Середземномор’я та Південну Америку.

Нині це захворювання є ендемічним (таким, що постійно існує на цій території) у більш ніж 100 країнах ВООЗ у регіонах Африки, Америки, Східного Середземномор’я, Південно-Східної Азії та Західно-Тихоокеанського регіону. Станом на червень 2024 року ВООЗ повідомила про понад 10 млн випадків з початку року, з них 5,6 – лабораторно підтверджені. Даних щодо України організація не має.

Як повідомляє Європейський центр профілактики та контролю захворювань, у материковій Європі у 2024 році зареєстрували випадки завезення вірусу з ендемічних районів у Німеччині, Італії та Франції, але досі не повідомлялося про автохтонні, тобто місцеві, випадки. Це означає, що гарячка спостерігається лише у тих пацієнтів, що раніше подорожували до ендемічних чи епідеміологічних районів.

Основною загрозою поширення гарячки Денге в Європі є комарі aedes albopictus – "тигрові комарі". З-поміж іншого вони є носіями вірусу лихоманки Денге. Цей вид комарів вже поширений у таких країнах ЄС як Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Мальта, Португалія, Румунія, Словенія та Іспанія. Відомо, що його також іноді фіксують на Кіпрі, у Чехії, Ліхтенштейні, Нідерландах, Словаччині та Швеції. В Україні "тигрові комарі" поширені на території тимчасово окупованого Криму. Північна межа їхнього поширення в Угорщині проходить зовсім поряд з українським Закарпаттям.

Карта поширення aedes albopictus в Європі станом на липень 2024 року. Джерело: Європейський центр профілактики та контролю захворювань

Тож ризики зростання захворюваності є, враховуючи присутність комарів, що переносять цей вірус. Однак поки причин навіть для оголошення України ендемічним регіоном немає. За словами Голубовської, зараз фіксуються поодинокі "завезені" випадки – це не є свідченням масового поширення вірусу чи епідеміологічної загрози. Міністерство охорони здоров’я не повідомляло про загрозу поширення гарячки Денге в Україні.

