Дачний сезон розпочався: все що треба знати про захист очей під час відпочинку і роботи

З одного боку, вилазки на природу й відпочинок на дачі – це суцільна користь: свіже повітря, споглядання гарних краєвидів, фізична активність. З іншого – підвищені ризики травмуватися чи завдати шкоди очам.

Все про небезпеки й способи їх запобігти 24 Каналу розповіла експерт, лікарка офтальмологічного центру "Ексімер" Лідія Платонова.

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Що може травмувати око

Існує 5 найчастіших видів уражень, які можна отримати на дачі:

механічні – під час пиляння чи рубання дров, обрізки дерев, косіння трави газонокосаркою, культивування землі (потрапляння піску чи дрібних часточок);

– під час пиляння чи рубання дров, обрізки дерев, косіння трави газонокосаркою, культивування землі (потрапляння піску чи дрібних часточок); хімічні – побілка дерев вапном, обприскування рослин та бур’янів хімічними розчинами та гербіцидами;

– побілка дерев вапном, обприскування рослин та бур’янів хімічними розчинами та гербіцидами; ультрафіолетом – тривале перебування під прямими сонячними променями без окулярів;

– тривале перебування під прямими сонячними променями без окулярів; бактеріальні – запалення слизової ока, коли брудними руками витирають або чешуть повіки;

– запалення слизової ока, коли брудними руками витирають або чешуть повіки; алергічні – на пил та пилок дерев, городніх рослин, бур’янів, злакових. Не забуваймо і про укуси комах.

Як захистити очі

Ми не можемо спрогнозувати, коли й де на нас чатуватиме небезпека, тому на природі, за будь-якої роботи треба бути обережними й обов’язково дотримуватися певних правил:

1. Завжди використовувати засоби захисту. Під час косіння, пиляння, зварювання, заточки інвентарю, обприскування дерев чи городів надягати спеціальні окуляри або захисний екран.

Лідія Платонова “Якщо під час обрізки гілля тирса потрапила в око, може бути потрібне хірургічне втручання. Така сама ситуація і з хімією. Коли я працювала у відділі опіків і травм, до нас потрапляло багато пацієнтів із хімічними опіками, наприклад від білизни (жінка намагалася відчистити казан після готування на відкритому вогні). Потім людям доводилося тривалий час отримувати хірургічне лікування. Навіть трава здатна травмувати рогівку чи кон’юнктиву, бо відлітає з-під газонокосарки з великою швидкістю та силою.”

В разі травми рогівки, не слід самостійно щось робити, а треба негайно звернутися в офтальмологічний центр. Адже бувають рани, які треба зашивати, в іншому ж випадку все одно необхідно призначити місцеве лікування, аби запобігти виникненню бактеріальної інфекції чи запалення.

2. Промити очі великою кількістю води. Не чаєм, ромашкою, молоком чи іншими народними засобами, а звичайною проточною водою. Ця рекомендація стосується випадків потрапляння в око пилу, пилку, трави чи хімічних розчинів.

3. Користуватися репелентами та антигістамінними препаратами, коли є алергія на укуси комах, цвітіння й пилок. Крапати очі штучною сльозою, протирати повіки офтальмологічними серветками, аби зменшити прояви полінозу.

4. Носити окуляри з високим рівнем захисту від ультрафіолету.

Лідія Платонова “Тільки перевірені в оптиках, а не куплені на розкладках чи на базарі. Сонце може спричинити синдром сухого ока, коли очі червоніють і подразнюються. Якщо ви довго працюєте на сонці, в майбутньому це може пришвидшити вікові зміни сітківки. Найкраще у період активного сонця, з 10 до 18 години, носити окуляри та панаму з широкими полями.”

Небезпеки, про які ми не знаємо

Відпочинок на дачі часто пов'язаний з активною фізичною роботою, незвичною для пересічного містянина. Особливо для людей старшого віку. Робота на сонці, у спеку, у позиції головою долілиць може приховувати небажані наслідки. Це стосується тих, в кого є певні проблеми з очима.

Лідія Платонова “Іноді люди не знають, що мають очні захворювання, тому так важливо щороку проходити обстеження в офтальмолога. Якщо ж у вас є глаукома чи високий ступінь короткозорості, треба звертатися до лікаря частіше, раз на пів року.”

Тож вчасно обстежуйтесь, запасайтеся засобами захисту й безпечно відпочивайте та працюйте на дачі собі у задоволення!