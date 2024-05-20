Як правильно доглядати за бородою: 3 простих кроки

Необхідно щодня мити бороду та обличчя відповідним для вашого типу шкіри очищувальним засобом. Після вмивання потрібно ретельно зволожувати шкіру обличчя та бороду засобом із SPF або без нього залежно від довжини волосся у бороді. І нарешті можна розпочинати стайлінг бороди на ваш смак.

Вона захищає від ультрафіолетових променів, зберігає тепло в холодну погоду і надає впевненості – це лише невеликий список переваг бороди. Проте неважливо, чи довга вона, чи коротка, рідка чи густа, – бороди всіх форм і розмірів вимагають певного догляду.

Також на тему Яка дієта може покращити сексуальне здоров'я чоловіків

Якщо ви хочете, щоб ваша борода виглядала здоровою, вам потрібно в першу чергу дбати про шкіру під нею. Правильний догляд допоможе запобігти прищам, лупі, свербінню та іншим проблемам, які можуть виникнути в процесі росту волосся на обличчі.

Крок 1. Очищення

Мийте обличчя і бороду кожен день – це допоможе видалити забруднення, шкірне сало, бактерії та клітини шкіри, що відмерли. В іншому випадку вони можуть закоркувати пори та викликати подразнення шкіри.

Не варто використовувати мило або звичайний шампунь для миття бороди, адже вони можуть призвести до подразнення шкіри. Засіб для очищення найкраще підбирати з урахуванням вашого типу шкіри.

Крок 2. Зволоження

Цей крок не варто пропускати, навіть якщо у вас жирна або схильна до акне шкіра обличчя, – вона теж потребує зволоження.

Якщо у вас періодично вростає волосся на обличчі, 1 – 2 рази на тиждень перед нанесенням зволожувального засобу можна користуватися ніжним скрабом, що відлущує.

Поки ви перебуваєте на стадії щетини, зволоження шкіри під нею повинне обов'язково поєднуватися із захистом від сонця. Використовуйте зволожувальний засіб із SPF вище 30, який підходить вашому типу шкіри. Коли борода повністю покриє шкіру, можна переходити на засоби для зволоження без SPF.

Крок 3. Стайлінг бороди

Щоб запобігти подразненню шкіри, перед стрижкою бороди нанесіть олію для гоління, крем або гель і підстрижіть її електробритвою. Якщо у вас довге волосся на обличчі, ви можете підстригти його ножицями.

Якщо для формування форми бороди ви хочете голити шию або інші області обличчя, ось кілька рекомендацій, які допоможуть вам зробити це без шкоди для шкіри:

змінюйте лезо через кожні 5 – 7 використань;

голіться в кінці приймання душа або відразу після виходу з нього;

голіться у напрямку росту волосся, а не проти;

промивайте бритву після кожного руху;

тримайте бритву в чистому та сухому місці;

наносите зволожувальний крем, кондиціонер або олію для бороди відразу після гоління.

Нарешті, остання порада для володарів бороди: намагайтеся якнайменше чіпати та гладити її. Торкаючись бороди, ви переносите мікроби та забруднення з рук на обличчя. Це загрожує проблемами зі шкірою під бородою.