Популярний напій зменшує ризик хвороби Альцгеймера

Результати дослідження показали, що кава може впливати на ризик розвитку хвороби Альцгеймера у людей похилого віку.

Нове дослідження кави

Команда австралійських дослідників встановила, що у тих, хто щодня п'є каву, ризик розвитку когнітивних порушень з віком нижчий. Це пов'язано з тим, що у них у мозку повільніше накопичуються амілоїдні білки.

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Ми виявили, що учасники з більшим споживанням кави мали нижчий ризик розвитку легких когнітивних порушень, які часто передували хворобі Альцгеймера,

– розповіла авторка дослідження докторка Саманта Гарденер.

Кава зменшує ризик хвороби Альцгеймера

Результати показали, що у любителів напою з часом менше схильні до змін області мозку, які відповідають за виконавчі функції, такі як планування, самоконтроль та увага.

У цьому дослідженні автори не ставили своїм завданням визначення оптимальної щоденної дози, але, на думку дослідників, дві чашки на день точно не зашкодять.

При хворобі Альцгеймера амілоїд злипається утворюючи бляшки, токсичні для мозку. Фахівці встановили, що у тих, хто регулярно п'є каву, цей процес протікає повільніше. Але чи це пов'язано з кофеїном або іншими речовинами, що містяться в напої, вони поки не знають.

Попередні дослідження показали, що неочищений кофеїн ефективний у запобіганні погіршенню пам'яті мишей. Зазвичай в обробленому кавовому напою неочищений кофеїн відсутній, але є інші речовини, такі як кафестол, кахвеол і ейкозаноил-5-гидрокситриптамид, які також довели свою ефективність.