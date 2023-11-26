Популярні методи, які не допоможуть схуднути

Часто у гонитві за струнким тілом люди вдаються до невиправдано виснажливих, а подекуди нераціональних методів. Фітнес-індустрія наразі пропонує безліч тенденцій, водночас зачасту це лише піар-компанії, які не мають нічого цінного.

Ось п'ять переоцінених фітнес-тенденцій, які не є насправді такими ефективними для схуднення, як цього обіцяють їх ментори.

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Вправи на зменшення об'єму в окремих зонах

Як би ми нам цього не хотілось, але це так не працює. Неможливо схуднути лише у конкретній зоні, це можливо лише у загальному співвідношення тіла та ваги. А якщо мучити свій живіт вправами, сподіваючись, що так ви здобудете фігуру за типом "пісочний годинник", боїмось, ви розчаруєтесь.

Детокс-чаї та засоби для очищення

Ви точно чули про детокс-чаї та очищаючі напої, смузі. Ті, хто пропагує їх, як метод схуднення, обіцяють втрату ваги швидкими темпами. Однак, цей підхід не дасть стійких результатів, а навпаки може порушити баланс харчування.

Навіть якщо вам і справді "треба" схуднути швидко і ви готові піти на всі ризики, очищення організму — це не те що потрібно, адже так ви можете втратити максимум 1 – 2 кілограми (у випадку, якщо у вас і справді є зайва вага).

Тренажери для талії

Думка про те, що носіння корсетоподібних тренажерів для талії формує вашу середню частину тіла, є неправильною і навіть абсурдною. Вони можуть тимчасово стиснути талію, але не допоможуть у спалюванні жиру.

Згідно з дослідженнями Американської ради косметичної хірургії (ABCS), тренування талії корсетом не призведе до різких змін у формі вашого тіла, а будь-яка фігура у вигляді пісочного годинника буде короткочасною.

Щоденні високоінтенсивні тренування

Інтенсивні тренування і дійсно можуть бути дуже ефективними під час схуднення, але коли вони стають надмірними і виснажливими упродовж тривалого часу, це може призвести до вигорання та високого ризику травмування.

Виснажливі тренування можуть лише завдати шкоди вашому тілу, переконують медики, і навпаки спричини стрес в організмі і знести нанівець усі ваші зусилля зі схуднення. Баланс і послідовність дій є ключем для довгострокового успіху.

Добавки, які спалюють жир

Якщо вам пропонують пити добавки чи препарати, які швидко спалюють жир, слід насторожитись, адже вони можуть бути не лише неефективними, а навіть шкідливими.