Сезон полуниці: користь, шкода та кому не можна їсти цю ягоду

Полуниця є однією з найпопулярніших ягід у світі не лише завдяки своєму вишуканому смаку, але й багатьом корисним властивостям. Однак, як і багато інших продуктів, полуниця може мати й потенційну шкоду за певних умов.

Корисні властивості полуниці

Вітаміни та мінерали. Полуниця є чудовим джерелом вітаміну C, який сприяє підтримці імунітету, а також має важливе значення для здоров'я шкіри, зубів та кісток. Крім того, у ягодах містяться вітаміни групи B, A, E та мінерали, такі як калій, магній та залізо.

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Антиоксидантні властивості. Полуниця багаті на антиоксиданти, такі як антоціани, кверцетин, і ресвератрол, які можуть допомогти знизити ризик розвитку хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання та рак.

Втрата ваги. Завдяки низькому вмісту калорій та високому вмісту води та клітковини полуниця може сприяти втраті ваги і є чудовим доповненням до дієтичного харчування.

Потенційна шкода полуниці

Алергічні реакції. Полуниця може викликати алергічні реакції у людей, схильних до алергії на їжу. Симптоми можуть включати свербіж, кропив'янку або навіть анафілактичний шок.

Вміст пестицидів. Полуниця часто містить залишки пестицидів, оскільки вона належить до групи продуктів, які можуть бути оброблені великою кількістю хімікатів. З цієї причини рекомендується вибирати ягоди, які вирощують без використання пестицидів.

Взаємодія з ліками. Полуниця може взаємодіяти з деякими ліками, що сповільнюють згортання крові, такими як варфарин. Це пов'язано з високим вмістом вітаміну K у ягодах, що може впливати на ефективність антикоагулянтів, тому важливо контролювати споживання таких продуктів при прийманні цих препаратів.

Ризик гастриту та виразки. Полуниця містить кислоти, які можуть подразнювати слизову оболонку шлунка, особливо при наявних захворюваннях, таких як гастрит або виразка. Людям з цими хворобами потрібно обмежити або уникати вживання цих ягід.

Скільки полуниці можна зʼїсти

Рекомендована кількість полуниці, яку можна з'їсти, залежить від індивідуальних факторів, таких як вік, стать, рівень активності та загальний стан здоров'я. Для дорослої людини середньої активності це близько 150 – 200 грамів полуниці (приблизно 1 чашка або 8 – 10 великих ягід) на день

Отже, додавання полуниці в раціон може бути чудовим способом насолоджуватися смачною і корисною їжею, але завжди варто пам'ятати про помірність і індивідуальні особливості організму.