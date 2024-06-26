Польща зробила крок для послаблення протиабортного законодавства

Польща ініціювала заходи для лібералізації свого законодавства щодо абортів. Зокрема, спеціальна парламентська комісія рекомендувала скасувати кримінальну відповідальність за аборти на ранніх термінах, до 12 тижнів вагітності.

Пропозиція декриміналізації абортів

У квітні чотири різні законопроєкт представили у парламенті й направили до новоутвореної комісії, яка мала схвалити компромісний варіант.

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Тепер вона ухвалила рішення і рекомендує Сейму повністю декриміналізувати допомогу в проведенні аборту протягом перших 12 тижнів вагітності. Депутати розглянуть цю пропозицію незабаром.

Яка ситуація в Польщі з абортами

Законодавство Польщі щодо абортів відоме своєю суворістю у порівнянні з більшістю європейських країн. У 2020 році Конституційний суд Польщі прийняв рішення, яке фактично встановило майже повну заборону на аборти, за винятком декількох вузько визначених обставин.

Це викликало масові протести та стало однією з головних тем суспільного дискурсу у Польщі. Багато політичних та активістських груп виступають за зміну законодавства та прийняття більш ліберальної політики щодо абортів.

Під керівництвом нового уряду з Дональдом Туском на чолі, законодавство Польщі нарешті може змінити свій курс на більш ліберальний. Однак, внутрішні розбіжності у коаліції уповільнюють процес. Згідно з опитуваннями, більшість поляків виступають за легалізацію абортів у випадках загрози здоров'ю або життю матері, а також при виявленні дефектів у розвитку плода.