Як кокосова олія може покращити здоров'я зубів

Полоскання порожнини рота олією – це багатовікова індійська традиція. Для цього використовують кунжутну або кокосову олію.

Користь кокосової олії для зубів

Вважається, що така практика допомагає впоратися з неприємним запахом з рота, запобігти карієсу, кровоточивості ясен і тріщин на губах.Особливо популярним стало полоскання саме кокосовим маслом.

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Вчені провели метааналіз, до якого увійшли дев'ять рандомізованих досліджень за участю контрольної групи. Метою аналізу було дізнатися, як впливає кокосове масло на здоров'я ротової порожнини.

Дослідники не виявили суттєвих змін у кількості зубного нальоту та стані ясен у добровольців. Але кількість бактерій у слині значно зменшилась.

Як полоскати рот кокосовою олією

В кокосовій олії немає сенсу, якщо ви використовуєте спеціальні засоби для полоскання рота. Але якщо ви все ж таки вирішили доповнити звичні ритуали догляду за зубами кокосовим маслом, дотримуйтесь наступних рекомендацій :

використовуйте одну чайну ложку олії;

полощіть рот протягом 20 хвилин;

не ковтайте олію;

після цього виплюньте олію і прополощіть рот водою.

Але для збереження здоров'я порожнини рота олії недостатньо. Необхідно чистити зуби двічі на день протягом двох хвилин, а також бажано використовувати зубну нитку.