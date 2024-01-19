Знайшли простий спосіб покращити ментальне здоровʼя

У новому дослідженні вчені застосували комплексний підхід з метою збільшення репрезентативності вибірки та виявили, що активне використання велосипеда як засобу пересування на роботу позитивно впливає на ментальне здоров'я.

Велосипед покращує психічне здоровʼя

Для отримання даних дослідники використовували інформацію з перепису населення Шотландії 2011 року, а також відомості про виписані рецепти на медикаменти проти депресії та тривожні порушення протягом п'ятирічного періоду після проведення перепису.

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Дослідження показало, що серед тих, хто користувався велосипедом для поїздки на роботу, використання препаратів від тривоги та депресії помічено у 7,5% чоловіків та 10,2% жінок. Водночас серед тих, хто вибрав інший спосіб переміщення, такі рецепти отримали 9,2% чоловіків та 15,7% жінок.

Застосовуючи статистичну модель, дослідники оцінили вплив їзди велосипедом на роботу на отримані результати. У середньому було зафіксовано зменшення ризику отримання рецепта на антидепресанти на 15,1%.

Інші переваги велосипеда

Велосипед – чудовий спосіб змусити серце битися частіше. Дорослій людині достатньо 150 хвилин аеробного навантаження на тиждень. Це означає, що можна кататися лише по 20 хвилин на день, щоб підтримувати здоров'я.

Крім цього велосипед ще дає хороше навантаження на ноги, спину та прес. Більше прокачується нижня частина тіла: квадрицепс – чотириголовий м'яз стегна, підколінні сухожилля, литкові та сідничні м'язи. Також залучені м'язи спини та живота, дельтоподібні м'язи, біцепс та трицепс. При цьому суглоби сильно не навантажені.

Також велосипед допоможе схуднути, зекономить вам гроші та знизить ризик смерті з усіх причин на 40%.