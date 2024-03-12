Знайшли простий спосіб покращити імунітет

Рівні гормону росту і пролактину в організмі людини залежать від тривалості сну і впливають на ефективність імунної відповіді. Це виявило дослідження німецьких учених.

Здоров'я людини, як фізичне, і психологічне, багато в чому залежить від графіка сну, якого дотримується лише 15% населення. Різні дослідження встановили, що брак сну може збільшити можливість розвитку цукрового діабету 2 типу, а раптове пробудження по будильнику може викликати різке підвищення артеріального тиску.

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Нове дослідження сну

Вчені з Університету Тюбінгена, Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені та Університету Любека (всі вони знаходяться в Німеччині) встановили, що сон також стимулює імунну систему людини.

У рамках дослідження за учасниками спостерігали протягом двох 24-годинних сесій. Під час кожного з цих періодів було проведено кілька вимірювань концентрації Т-лімфоцитів у крові учасників – цей вид клітин відіграє ключову роль у функціонуванні імунної системи. Під час однієї із сесій учасникам дозволялося спати протягом 8 годин нічного сну, під час іншої – вони могли перебувати в ліжку, але не спати.

Сон впливає на імунітет

Підготовка до дослідження включала набір критеріїв: всі учасники були здорові, мали індекс маси тіла від 20 до 25 (тобто нормальний), не мандрували різними часовими поясами за шість тижнів до експерименту, не вживали алкоголь та наркотики, і не здавали кров.

Аналіз крові показав, що кількість сну впливає на здатність Т-клітин переходити до лімфатичних вузлів, де імунний захист "тренується", коли в організм вводиться антиген. Вчені виявили, що рівні гормону росту та пролактину були вищими у тих учасників дослідження, які спали вночі.

Ці гормони можуть використовуватися в майбутньому для стимулювання імунної реакції організму після вакцинації, що особливо актуально для людей похилого віку, у яких вакцини часто бувають менш ефективними.