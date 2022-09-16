Глобальний звіт про коронавірус припускає, що пандемія почалася через витік з лабораторії
Джерело:The Lancet
Наукова комісія з коронавірусу авторитетного медичного журналу Lancet не виключила, що ковід міг з'явитися в лабораторії і поширитися світом через витік.
Звіт є результатом дворічної роботи 28 провідних світових експертів у сфері державної політики, міжнародного управління, епідеміології, вакцинології, економіки, міжнародних фінансів, сталого розвитку та психічного здоров’я, а також консультацій з понад 100 іншими учасниками 11 глобальних ініціатив.
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Походження коронавірусу
Джерело походження SARS-CoV-2 залишається невідомим. Існують дві основні гіпотези. Перша передбачає, що вірус виник у дикій природі, або на звірофермі чи пташиному ринку – у місці, яке досі не визначене. Друга гіпотеза полягає в тому, що мала місце ситуація в ході дослідження вірусів, можливо, під час їхнього польового збору або витоку з лабораторії,
– йдеться в звіті.
Члени комісії дотримуються різних поглядів щодо ймовірностей тієї чи іншої причини, які потребують подальшого наукового дослідження.
Інші важливі висновки
- SARS-CoV-2 міг з'явитися при дослідженні коронавірусів. Зараження могло статися як від природного вірусу, так і від зміненого в лабораторії.
- Незалежне, прозоре та науково-обґрунтоване розслідування біоінженерії вірусів SARS, що велося перед спалахом COVID-19, здійснено не було. Експертам не надали доступу до лабораторних комп'ютерів, баз даних, поштового листування інститутів, які займалися такими дослідженнями.
- Дослідити профільні лабораторії США не вдалося, як і вивчити деталі лабораторних робіт в Ухані. Національні інститути охорони здоров'я США відмовилися розкрити подробиці досліджень вірусів SARS.
- Всесвітня організація охорони здоров'я була надто обережною та повільною у кількох питаннях боротьби з поширенням вірусу. Так само діяли й багато урядів, особливо у країнах Південно-Східної Азії.
- Щоб підвищити здатність світу реагувати на пандемії, комісія закликає трансформувати ВООЗ і підкріпити її шляхом значного збільшення фінансування та більшої участі глав держав, які представляють кожен регіон, для кращої підтримки прийняття рішень і дій, особливо щодо невідкладних і суперечливих питань.
- У звіті також критикується реакція різних держав на COVID-19, яка часто включала суперечливі рекомендації щодо охорони здоров’я та погане впровадження заходів у сфері охорони здоров’я та соціальних заходів, таких як носіння масок для обличчя та вакцинація.