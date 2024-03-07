Думки про суїцид, кошмари: моторошні побічні ефекти ліків від астми

Фахівці забили на сполох через те, що багато лікарів не попереджають належним чином своїх пацієнтів про можливі важкі побічні ефекти популярних ліків від астми.

Мова про препарат Монтелукаст. Активісти британської ініціативної групи розповіли, що серед побічних ефектів препарату у дітей спостерігають нічні жахіття, депресію і, в рідкісних випадках, галюцинації і навіть суїцидальну поведінку.

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Постраждалі відчували неконтрольовану агресію та страждали від нав'язливих думок. На жаль, були й спроби самогубства,

– ідеться у статті.

Самогубство в 14 років

Грем і Елісон Міллер – батьки Гаррі, який страждає на астму, наклав на себе руки у віці 14 років у лютому 2018 року.

Батьки дізналися про можливі побічні ефекти Монтелукасту через 2 роки після смерті сина і вимагають розслідування.

Контроль за призначенням

Британська група, до якої входять майже 3 500 членів, виступає за суворіші попередження, жорсткий контроль і підтримку постраждалих, які приймають, або яким показано препарат Монтелукаст.

. Ці ліки від астми та алергії було випущено фармацевтичним гігантом Merck у 1998 році. Вони запобігають звуженню дихальних шляхів і нападам астми.

Побічні ефекти препарату, включно зі змінами поведінки та настрою, вказані в інформаційному листку для пацієнтів. Водночас активісти наполягають на тому, що попередження мають бути надруковані на упаковці та про них обов'язково мають попереджати медичні працівники.

Що кажуть регулюючі органи

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) підтвердило, що триває розгляд і вивчення ризиків, які пов’язані з препаратом Монтелукаст.

Наразі фахівці проводять додаткову перевірку, аби розглянути будь-які нові дані про ризик, індикатори недостатньої поінформованості пацієнтів, осіб, які здійснюють догляд, і медичних працівників, а також необхідність будь-яких подальших регулювальних дій, зокрема імовірність обмеження затсосування препарату.