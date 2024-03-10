Компонент пластику викликає дитяче ожиріння

Пластик може бути особливо небезпечний для дітей у контексті ожиріння. Річ у тім, що вчені виявили елемент у складі пластику, який може прямо впливати на ризики розвитку ожиріння у дітей згодом.

Мова про синтетичний хімікат Бісфенол А (BPA). Результати дослідження представили вчені з Іспанії, які залучили до спостереження понад 100 дітей. Дослідження опублікували в медичному журналі mSystems.

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Учені намагались зрозуміти вплив цього хімікату на мікробіом кишківника і його зв'язок з ожирінням у дітей.

Пластик може порушувати мікробіом кишківника

Виявилось, що діти з нормальною вагою мають більш різноманітний мікробіом кишківника, ніж діти з надмірною вагою або ожирінням.

Мікробіолог Маргарита Агілера зазначає, що ці результати підкреслюють складний взаємозв'язок між мікробіотою кишківника, BPA і дитячим ожирінням.

Чому це важливо

Автори дослідження уже анонсували нові дослідження щодо вивчення впливу інших синтетичних хімікатів на мікробіом кишківника та сподіваються, що таким чином можна знайти нові методи запобігання дитячому ожирінню.

Це дослідження відображає зростаючий інтерес до впливу середовища на здоров'я і наголошує на необхідності більш суворого регулювання хімічних речовин, які використовуються в промисловості, для захисту громадського здоров'я.

. ВРА (Бісфенол А, 2,2-біс (4-гідроксифеніл)пропан, дифенілолпропан технічний, діан, ДФП) — хімічна речовина, яка зазвичай представлена у вигляді гранул білого кольору (1 – 2 міліметра). У виробницті пластмаси використовується упродовж 50 років, як затверджувач.

У багатьох країнах світу застосування цієї речовини жорстко регулюється через доведений негативний вплив на здоров'я людини.