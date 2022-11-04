Пізня вагітність впливає на тривалість життя жінки

Згідно з результатами нового дослідження, пізня вагітність може позитивно впливати на тривалість життя жінки.

До таких висновків дійшли вчені з Північноамериканського товариства менопаузи (NAMS), які вже понад 30 років досліджують питання здоров'я жінок.

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Теломери та довголіття

Довжина теломер лейкоцитів грає важливу роль в довголітті жінки. Як виявилося, вік при народженні її останньої дитини може впливати на довжину теломер, що зрештою впливає на довгострокове здоров'я.

Вважається, що довші теломери корисні для довгострокового здоров'я, тоді як коротші пов'язані з різними хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні проблеми, діабет 2 типу, неврологічні захворювання та різні види раку.

Пізня вагітність позитивно впливає на довголіття

Як зазначають вчені, раніше вже проводили дослідження, як вік жінки при народженні останньої дитини впливає на довжину теломер. Тоді результати проведених робіт вказували на те, що зв'язок між останньою вагітністю та теломерами справді є.

Нова робота була більш масштабною, вона включала дані здоров'я понад 1200 жінок різних етнічних груп у віці применопаузи і постменопаузи. Крім того, на відміну від попередніх досліджень, ця робота брала до уваги соціально-демографічні чинники, пов'язані з дітонародженням та рішеннями в галузі охорони здоров'я.

Науковці виявили, що вік жінки при народженні її останньої дитини "позитивно пов'язаний із довжиною теломер, а це означає, що жінки, які народили свою останню дитину пізніше, швидше за все, матимуть довші теломери". Проте вчені відзначають, що зараз необхідні додаткові дослідження, оскільки до кінця незрозуміло, що впливає більше на що.