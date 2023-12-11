Коли чекати пік захворюваності на коронавірус: пояснення МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України підкреслює, що найвищий рівень інфікування коронавірусом передбачається у середині грудня. Актуальна статистика демонструє, що щотижня близько чотирьох тисяч людей, які заразилися вірусом, потребують госпіталізації.
Ситуація з коронавірусом в Україні
Про це в ефірі телемарафону розповів Ігор Кузін, який обіймає посаду головного санітарного лікаря країни, передає 24 Канал. За його словами, з моменту, коли почалося зростання епідемічної хвилі, кількість заражених COVID-19 в Україні досягла позначки у 1,3 мільйона людей.
Також на тему В Україну повертається COVID-19: де зафіксували перевищення піку захворюваності
Цей показник на 40% перевищує аналогічний показник попереднього року. Щотижнево медики реєструють від 130 до 150 тисяч нових випадків зараження коронавірусом.
Кузін наголосив, що специфіка поточного сезону полягає в одночасній циркуляції кількох вірусів, серед яких – коронавірус, вірус грипу, та низка інших респіраторних патогенів. Він також додав, що за поточними даними, переважна більшість виявлених інфекцій припадає саме на коронавірусну інфекцію.
Їхня кількість буде досягати піку якраз в середині грудня з поступовим загасанням упродовж січня наступного року. Починаючи з січня почне циркулювати саме вірус грипу, а випадки SARS-CoV-2 вже почнуть сходити на якісь мінімальні показники,
– підсумував головний санітарний лікар.
Що робити, якщо захворіли на коронавірус
За перших ознак хвороби краще залишитися вдома і зробити тест на ковід. У більшості людей симптоми хвороби зберігаються протягом кількох днів і майже повністю минають за тиждень. На початку хвороби проконсультуватися з лікарем потрібно людям із груп ризику: людям похилого віку, тим, у кого є хронічні захворювання, та вагітним жінкам.
Пийте багато рідини та більше відпочивайте. Якщо у вас температура – прийміть парацетамол чи ібупрофен. Полегшити біль у горлі можна полосканням теплою солоною водою. Ніс можна промивати сольовим розчином. Антибіотики та інші ліки приймати не потрібно.
Викликати лікаря потрібно, якщо у вас з'явилися такі симптоми:
- важко дихати;
- постійно болить чи тисне у грудях;
- свідомість сплутана;
- ви не можете спати або, навпаки, вам складно прокинутися;
- обличчя або губи посиніли.
Залишайтеся в окремій кімнаті, частіше провітрюйте квартиру та надягайте маску при контакті з сім'єю. Їжте з окремого посуду і частіше мийте руки. З тваринами постарайтеся також не контактувати.
Залишайтеся вдома та уникайте контактів з іншими людьми щонайменше п'ять днів. Якщо потрібно вийти на вулицю – надягайте маску і тримайтеся якомога далі від інших людей.