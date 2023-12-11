Коли чекати пік захворюваності на коронавірус: пояснення МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України підкреслює, що найвищий рівень інфікування коронавірусом передбачається у середині грудня. Актуальна статистика демонструє, що щотижня близько чотирьох тисяч людей, які заразилися вірусом, потребують госпіталізації.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Про це в ефірі телемарафону розповів Ігор Кузін, який обіймає посаду головного санітарного лікаря країни, передає 24 Канал. За його словами, з моменту, коли почалося зростання епідемічної хвилі, кількість заражених COVID-19 в Україні досягла позначки у 1,3 мільйона людей.

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Цей показник на 40% перевищує аналогічний показник попереднього року. Щотижнево медики реєструють від 130 до 150 тисяч нових випадків зараження коронавірусом.

Кузін наголосив, що специфіка поточного сезону полягає в одночасній циркуляції кількох вірусів, серед яких – коронавірус, вірус грипу, та низка інших респіраторних патогенів. Він також додав, що за поточними даними, переважна більшість виявлених інфекцій припадає саме на коронавірусну інфекцію.

Їхня кількість буде досягати піку якраз в середині грудня з поступовим загасанням упродовж січня наступного року. Починаючи з січня почне циркулювати саме вірус грипу, а випадки SARS-CoV-2 вже почнуть сходити на якісь мінімальні показники,

– підсумував головний санітарний лікар.

Що робити, якщо захворіли на коронавірус

За перших ознак хвороби краще залишитися вдома і зробити тест на ковід. У більшості людей симптоми хвороби зберігаються протягом кількох днів і майже повністю минають за тиждень. На початку хвороби проконсультуватися з лікарем потрібно людям із груп ризику: людям похилого віку, тим, у кого є хронічні захворювання, та вагітним жінкам.

Пийте багато рідини та більше відпочивайте. Якщо у вас температура – прийміть парацетамол чи ібупрофен. Полегшити біль у горлі можна полосканням теплою солоною водою. Ніс можна промивати сольовим розчином. Антибіотики та інші ліки приймати не потрібно.

Викликати лікаря потрібно, якщо у вас з'явилися такі симптоми:

важко дихати;

постійно болить чи тисне у грудях;

свідомість сплутана;

ви не можете спати або, навпаки, вам складно прокинутися;

обличчя або губи посиніли.

Залишайтеся в окремій кімнаті, частіше провітрюйте квартиру та надягайте маску при контакті з сім'єю. Їжте з окремого посуду і частіше мийте руки. З тваринами постарайтеся також не контактувати.

Залишайтеся вдома та уникайте контактів з іншими людьми щонайменше п'ять днів. Якщо потрібно вийти на вулицю – надягайте маску і тримайтеся якомога далі від інших людей.