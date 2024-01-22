Знайшли новий негативний вплив фізичних покарань на дітей

Свіже наукове дослідження, яке ґрунтується на аналізі даних, отриманих від понад 12 тисяч дітей, підтвердило негативний вплив фізичних покарань на психологічний стан дитини.

Використання фізичних покарань, зокрема, ляпасів по сідницях, є звичайним методом виховання дітей у багатьох сім'ях. Однак численні дискусії у суспільстві стосуються питання прийнятності такого підходу. Багато дорослих досі вірять у необхідність ляпасів по сідницях у виховних цілях.

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Психологи та інші фахівці настійно рекомендують відмовитися від застосування таких методів покарання, ґрунтуючи свою позицію на тому, що вони можуть завдати психологічної травми. Безліч досліджень було присвячено цій темі, але раніше увага вчених більшою мірою була приділена наслідкам фізичних покарань для поведінкового розвитку дітей. Вплив ляпасів на когнітивний розвиток був вивчений меншою мірою.

Нове дослідження фізичних покарань дітей

Спробу заповнити цю прогалину здійснили професор соціології Джихе Кан та професорка психології Крістіна Родрігес з Університету Старого Домініону у Вірджинії, США. Їхня наукова робота доводить, що навіть рідкісне застосування шльопків може негативно впливати на когнітивний розвиток дитини.

В рамках дослідження проаналізували дані роботи, в рамках якої відстежили зміни у поведінці близько 18 170 американських дітей з моменту відвідин ними дитячого садка до початку навчання у початковій школі. Для того, щоб визначити вплив ляпасів на три ключові складові виконавчих функцій – інгібіційний контроль, когнітивну гнучкість та робочу пам'ять, дослідники проаналізували дані близько 12 800 дітей.

Фізичні покарання негативно впливають на дітей

В результаті дослідження встановлено, що навіть рідкісне застосування шльопків у п'ятирічних дітей корелювало з нижчим рівнем інгібіційного контролю та когнітивної гнучкості. Проте вплив фізичних покарань на робочу пам'ять після корекції спотворень не виявили.

Вчені не знайшли відмінностей в ефекті шльопків залежно від статі дитини, етнічної приналежності основного опікуна або рівня батьківського тепла, що говорить про те, що фізичні покарання можуть негативно позначитися на когнітивному розвитку дітей, незалежно від їхньої демографічного та сімейного стану.