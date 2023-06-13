Холера на Херсонщині: що кажуть про ймовірний спалах

На затоплених територіях внаслідок підриву російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС існує великий ризик поширення інфекцій. Була інформація про можливі перші випадки хвороби, проте вона не підтвердилась.

У Державній екологічній інспекції України заявили ввечері 13 червня, що у них немає інформації про виявлення холерної та кишкової паличок у водах півдня України. Також додали, що заяву начальника відділу держеконагляду земельних ресурсів Держекоінспекції Олега Павленка не коректно інтерпретували, пише 24 Канал.

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Що заявили в Держекоінспекції

Держекоінспекція пояснила, що вони не проводять дослідження на виявлення холерної та кишкової паличок у водних об'єктах. Натомість цим займається Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Водночас хочемо підкреслити, що інформація, надана начальником відділу Держеконагляду земельних ресурсів Держекоінспекції Олегом Павленком, була не коректно інтерпретована,

– заявили у відомстві.

Що цьому передувало

Деякі українські чиновники 13 червня повідомили про перші випадки холери. Зранку 13 червня Суспільне з посиланням на керівника відділу держеконагляду земельних ресурсів департаменту держеконагляду Держекоінспекції Олега Павленка повідомило, що на затоплених територіях виявили небезпечні інфекції.

На територіях, які були затоплені в результаті підриву Каховської ГЕС, виявлено випадки зараження кишковою паличкою та холерою,

– повідомив Павленко.

Спростування інформації

Після цього МОЗ не підтвердило цю інформацію. За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, для моніторингу розгорнули близько 40 точок по усьому руслу Дніпра.

Щоденно проводяться забори води та перевірка на холеру. І станом на 13 червня усі проби виявилися негативними. Також з 1 червня усі люди з важким перебігом харчових отруєнь чи інфекцій додатково обстежуються на наявність холери,

– повідомив Ігор Кузін.

Також інформацію про інфекції не підтвердив штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами. За їхніми словами, спалаху інфекційних хвороб внаслідок підриву Каховської ГЕС наразі не зафіксовано.

Контроль за епідемічною ситуацією в підтоплених районах Херсону та області проводиться щоденно.