Підрив Каховської ГЕС: на Одещині у морі виявили сальмонелу та кишкову інфекцію

В акваторії Чорного моря в Одеській області виявили сальмонелу та кишкову інфекцію. Через це органи місцевої влади ввели низку заборон.

У Одеському районі виявили три зразки води, в яких містилася сальмонела та кишкова інфекція. Бактерії знайшли на пляжах Ланжерон, в місті Чорноморськ та на 16-ій станції Великого Фонтана.

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Які заходи вживають на Одещині

За словами голови облуправління Держпродспоживслужби, Анжели Ткаченко, в Одеській області посилили стабілізаційні заходи. Зокрема, з 10 по 11 червня було заборонено продаж понад 200 кілограмів риби, яка не відповідала вимогам законодавства.

В місті Одесі та області наразі функціонує 56 державних лабораторій, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль за обігом харчових продуктів рослинного та тваринного походження. Вже провели перевірки на ринках Татарбунари, Сарата та у селищі Маяки, при цьому порушень не виявлено.

Найближчим часом планується проведення комплексних перевірок ринків у межах Одеси, в Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах, які також межують з акваторією Чорного моря. Крім того, Держпродспоживслужба буде контролювати ціни на пляшкову воду, проте наразі не було зафіксовано жодного підвищення цін.

За інформацією представника регіональної екоінспекції, Миколи Слізовського, вода у морі помітно втратила солоність, а рівень заліза перевищує норму. Однак ситуація поступово стабілізується.

У Одеській обласній адміністрації нагадують про тимчасову заборону відвідування пляжів, використання води, риболовлю та купання у Чорному морі, а також у річках Інгул, Інгулець, Південний Буг та Бузькому лимані. Ситуація перебуває під контролем, проте існує ризик вибухонебезпеки та поширення інфекційних захворювань.

Що відбувається під час зараження сальмонелою

Хвороба розвивається через 6 – 72 години після потрапляння сальмонел до організму. Симптоми захворювання можуть бути яскраво виражені, а можуть і ніяк не проявлятися. В останньому випадку людина є джерелом зараження для оточуючих, але сама не хворіє.

Сальмонели поселяються в тонкому кишечнику та колонізують стінку кишки, виділяючи токсин. Дія токсину призводить до втрати води через кишечник, порушенні тонусу судин, пошкодженні нервової системи. При в більшості випадків виникають такі симптоми: підвищення температури, загальна слабкість, головний біль, нудота, блювання, біль у животі, діарея.

При тяжкому перебігу хвороби спостерігаються зневоднення, збільшення печінки та селезінки. Можливий розвиток ниркової недостатності. При адекватному лікуванні сальмонельоз проходить приблизно через десять днів.